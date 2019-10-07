Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Как заменить вентилятор печки своими руками?




Как заменить вентилятор печки своими руками?
17 Февраля 2020
Теги: авто

Вентилятор салонного отопителя может потребовать ремонта на любом автомобиле. Все конструктивы разные, но рассмотреть процесс замены можно на примере ВАЗ-2107, это представитель самой широко распространённой вазовской классики, с теми Нивами, которые сейчас стали Ладой 4х4, у семёрки в плане отопителя тоже много общего. Да и надёжностью классический вентилятор не блещет.

Назначение и расположение

Электромотор с пластиковым пропеллером или нагнетателем роторного типа располагается под приборной панелью, иногда под капотом, на моторном щите. Его задача – продувать воздух через радиатор отопителя, нагревая тем самым атмосферу салона. Или охлаждая, если отопитель входит в комплекс климат-контроля.

Скорость вращения регулируется, обычно путём подключения дополнительных балластных резисторов в цепь питания электродвигателя. Резисторы располагаются рядом с вентилятором, поскольку им тоже принудительное охлаждение от крыльчатки не помешает.

Дефекты и замена

На первый взгляд ломаться там нечему, но невнимание завода-изготовителя к надёжности узла, а также постоянная длительная эксплуатация приводят к отказам. Возможны механические повреждения крыльчатки, подшипников ротора электромотора, а также различные электрические обрывы и замыкания цепей. В любом случае хорошо поработавший вентилятор лучше заменить, так будет надёжней. С визгом подшипников при работе многие научились сражаться, но помогает ремонт ненадолго, а времени требует в большом количестве.

Для обеспечения доступа к вентилятору на ВАЗ-2107 надо разобрать приборную вертикальную консоль. С неё снимается магнитола, если она установлена и панель с часами и разъёмом прикуривателя. Для удобства работы лучше сразу снять рычаг переключения передач, расстыковав его пластиковый замок. Но учитывая, что не все умеют это делать, можно и обойтись только съёмом его пластиковой рукоятки.

Далее необходимо отсоединить от корпуса отопителя воздуховоды, которые держатся на пластмассовых защёлках. Используется обычная отвёртка. Корпус отопителя расстыковывается для доступа к вентилятору интуитивно понятным расстёгиванием четырёх металлических пружинных защёлок. Получив доступ к вентилятору, останется лишь освободить его электромотор от двух защёлок под тонкую отвёртку, снять его вместе с крыльчаткой и установить новый.

Основными подводными камнями при сборочно-разборочных операциях станут пластмассовые защёлки, изготовленные далеко не из самого лучшего пластика, да ещё и послужившие в условиях постоянной смены температур. Они очень легко ломаются, поэтому если нет планов далее слушать разболтанный салон или заменять множество пластмассовых деталей, то действовать надо предельно аккуратно, применяя локальную подсветку и зеркала. Доступ там потребует от работника малых габаритов и гибкости.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Никаких залогов! - . (+61)
Обновление №1 - . (+111)
Имеешь право! - . (+96)
Выбор сигвея - . (+103)
Ягуар E-Pace - . (+97)
Два подвида Clarus - . (+95)
Официальный дилер Фольксваген ... - . (+107)
Аккумуляторные батареи в Плане... - . (+88)
Неприятности, грозящие владель... - . (+84)
Чего стоит роскошь... - . (+76)
Все смешалось! - . (+71)
Стильные фургоны из Англии... - . (+72)
Клон динозавра - . (+70)
Движение мысли - . (+79)
Korall Motors - . (+99)
Популярное на форуме
Иркутск (путеводитель)... - 60 минут назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 18 часов назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 8 дней назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 8 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 8 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 03:19, 7 Февраля 2020
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 21:57, 3 Февраля 2020
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке