Вентилятор салонного отопителя может потребовать ремонта на любом автомобиле. Все конструктивы разные, но рассмотреть процесс замены можно на примере ВАЗ-2107, это представитель самой широко распространённой вазовской классики, с теми Нивами, которые сейчас стали Ладой 4х4, у семёрки в плане отопителя тоже много общего. Да и надёжностью классический вентилятор не блещет.

Назначение и расположение

Электромотор с пластиковым пропеллером или нагнетателем роторного типа располагается под приборной панелью, иногда под капотом, на моторном щите. Его задача – продувать воздух через радиатор отопителя, нагревая тем самым атмосферу салона. Или охлаждая, если отопитель входит в комплекс климат-контроля.

Скорость вращения регулируется, обычно путём подключения дополнительных балластных резисторов в цепь питания электродвигателя. Резисторы располагаются рядом с вентилятором, поскольку им тоже принудительное охлаждение от крыльчатки не помешает.

Дефекты и замена

На первый взгляд ломаться там нечему, но невнимание завода-изготовителя к надёжности узла, а также постоянная длительная эксплуатация приводят к отказам. Возможны механические повреждения крыльчатки, подшипников ротора электромотора, а также различные электрические обрывы и замыкания цепей. В любом случае хорошо поработавший вентилятор лучше заменить, так будет надёжней. С визгом подшипников при работе многие научились сражаться, но помогает ремонт ненадолго, а времени требует в большом количестве.

Для обеспечения доступа к вентилятору на ВАЗ-2107 надо разобрать приборную вертикальную консоль. С неё снимается магнитола, если она установлена и панель с часами и разъёмом прикуривателя. Для удобства работы лучше сразу снять рычаг переключения передач, расстыковав его пластиковый замок. Но учитывая, что не все умеют это делать, можно и обойтись только съёмом его пластиковой рукоятки.

Далее необходимо отсоединить от корпуса отопителя воздуховоды, которые держатся на пластмассовых защёлках. Используется обычная отвёртка. Корпус отопителя расстыковывается для доступа к вентилятору интуитивно понятным расстёгиванием четырёх металлических пружинных защёлок. Получив доступ к вентилятору, останется лишь освободить его электромотор от двух защёлок под тонкую отвёртку, снять его вместе с крыльчаткой и установить новый.

Основными подводными камнями при сборочно-разборочных операциях станут пластмассовые защёлки, изготовленные далеко не из самого лучшего пластика, да ещё и послужившие в условиях постоянной смены температур. Они очень легко ломаются, поэтому если нет планов далее слушать разболтанный салон или заменять множество пластмассовых деталей, то действовать надо предельно аккуратно, применяя локальную подсветку и зеркала. Доступ там потребует от работника малых габаритов и гибкости.



