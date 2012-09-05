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Как заинтриговать девушку
3 Февраля 2017

Вам понравилась девушка, но она не обращает на вас внимание? Не опускайте руки. Для того чтобы добиться ее расположения, вам необходимо следовать нескольким советам специалистов.

Самый верный способ, как заинтриговать девушку — игнорировать ее. Даже если она вам сильно нравится, перестаньте надоедать ей комплиментами и приглашать на свидания. Такое поведение удивит объект вашего внимания, и вскоре девушка сама проявит к вам интерес.

Заставьте ее ревновать. Пусть она увидит, как вы мило общаетесь с другой, смеетесь вместе или гуляете под ручку. Показав девушке, что вы не находитесь в ее власти, вам удастся ее заинтриговать. Но здесь главное — не переборщить. Поцелуи и нежные объятия на глазах вашей возлюбленной будут явно не уместны.

Найдите себе необычное, интересное хобби. Это выделит вас из общей массы людей и привлечет внимание той, которой вы симпатизируете. Будет замечательно, если вы найдете себе занятие, связанное с активными действиями. Например, восточные единоборства, альпинизм, велосипедный спорт, йога, фотография.

Женщины просто обожают сюрпризы в виде милых, символичных подарков. Преподнесите девушке букетик цветов, мягкую игрушку или симпатичную статуэтку. Сделайте это непосредственно, не прося ничего взамен. Таким образом вы заинтригуете ее, и в то же время выразите свою симпатию.

Периодически присылайте девушке СМС с короткими, приятными пожеланиями. Но не стоит делать это слишком часто. Женщина привыкнет к вашему повышенному вниманию, и будет считать ваши сообщения чем-то обыденным. А если она будет получать их редко, то у вас есть все шансы завоевать ее внимание.

Представительницы прекрасного пола любят загадочность. Поэтому, если девушка согласилась на свидание с вами, не говорите, куда именно вы пойдете. Можно сказать, что знаете одно чудное местечко, где хотите оказаться только с ней. Это может быть смотровая площадка, необычное кафе "для двоих", уединенная беседка и т.д.

Если у вас возник вопрос, как заинтриговать девушку, обязательно учитывайте ее пожелания и особенности характера. Ваше поведение должно удивлять, радовать вашу избранницу. Выбрав правильную модель поведения, вы обязательно добьетесь своих целей.

источник: Блог Дмитрия Петрова http://dmitriipetrov.ru/

Тренер по отношениям и развитию привлекательной для девушек мужской личности.


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