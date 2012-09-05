Сегодня многие компании предлагают большое количество различных кредитов. Вы можете получить, как целевые, так и не целевые услуги. Но вот выгодных вариантов довольно мало. И как взять выгодный займ с минимальными процентами пытаются понять многие люди. Чтобы сделать это, вам необходимо научиться самостоятельно, проводить анализ рыночной ситуации.





Ищем выгодный займ в интернете

Сегодня в сети есть множество кредитных проектов, такие, как jcredit и многие другие. Там всегда публикуется реклама от многих банков.

Вы можете онлайн рассмотреть условия таких предложений и найти оптимальное решение. На таких сайтах обычно рекламируются те компании, которые не имеют большой популярности. Здесь присутствуют довольно редкие и выгодные предложения для такого сегмента рынка.

Кроме того, вы сможете заполнять заявки в режиме онлайн. Так вы проверите, какие именно банки отвечают вам положительно. Это значительно удобнее, чем ходить по разным компаниям.





Как еще искать выгодный займ?

Вы можете проверить свой зарплатный банк, если получаете заработную плату на карту какого-либо банка.

Просто придите в офис компании, скажите, что вы пользуетесь ее услугами в рамках получения зарплаты и попросите кредит. Вам должны предложить индивидуальные условия с минимальной процентной ставкой. Это будет весьма выгодно.

То же самое касается и банков, где у вас лежат вклады или есть вовремя погашенные кредиты. Ведь любой организации выгоднее сотрудничать с проверенным человеком. За это можно получить неплохие привилегии.





Анализируем новости

Научитесь анализировать новости банковской сферы. Для этого просматривайте рекламу в газетах, в интернете, по телевизору, в соц. сетях. Часто новые предложения быстро появляются и резко уходят.

Причем не стоит верить рекламе свято. Если вы увидели рекламу или новость, то обратитесь в банк, уточните все необходимые нюансы.

Довольно часто предложения о выгодных кредитах всплывают перед праздниками, вначале сезона отпусков, накануне наступления осени и тд. Помните об этом и будьте бдительны.

Но не стоит искать идеал. Ведь каждое предложение имеет свои минусы. Банк не может просто подарить вам деньги. Все придется возвращать, да еще и с серьезными процентами.

Поэтому не надо думать о сроках и процентных ставках. Думайте о том, сможете ли вы вообще вернуть займ. А лишь потом принимайте решение.



