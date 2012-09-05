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Как вызвать эвакуатор в Оренбурге
15 Марта 2022
Теги: авто

Предлагаем вызвать эвакуатор в Оренбурге 584444. Наша компания работает для вас круглосуточно 7 дней в неделю. Мы предоставляем услуги с полной отчетностью, которая включает в себя:
- оформление договора на перевозку;
- предоставление квитанции и акта о выполненной услуге.

Отчетная документация может потребоваться для страховой компании или для осуществления оплаты организациям за транспортировку транспортного средства.


Вызов эвакуатора

Если у вас возникла ситуация в вызове эвакуатора, то вам необходимо позвонить по указанному номеру телефону. Назовите диспетчеру:
- точные адрес, куда необходимо подъехать эвакуатору, а также адрес, куда вам необходимо доставить транспортное средство;
- предоставьте ваши контактные данные;
- причину неисправности автомобиля.


Наши преимущества

Наша компания оказывает услуги более 18 лет. За это длительное время у нас накопился огромный опыт, поэтому мы постоянно совершенствуемся, растем и развиваемся. Оказываем услуги круглосуточно, без перерыва на обед. Наши диспетчера принимают заявки ежедневно, поэтому у вас не возникнет проблем с вызовом эвакуатора. Все услуги оказываются с выдачей отчетной документации.

Благодаря большому парку и рассредоточению эвакуаторов по Оренбургу, сможем оперативно в кратчайшие сроки предоставить эвакуатор в любую точку города. Ориентировочное время подачи эвакуатора до 40 минут.
У нас нет ограничения предоставления эвакуатора только по городу Оренбургу, сможем приехать в любую точку Оренбургской области, а также предоставить эвакуатор на территории Российской Федерации. Наша компания работает по приемлемым ценам.

В комплектации эвакуатора входят все необходимые профессиональные лебедки, а также сможет осуществить частичную погрузку благодаря установленным сдвижным платформам и платформам ломаного типа. Сможем предоставить эвакуатор не только для легковых автомобилей, а также для крассоверов, джипов, минивенов, автобусов, спецтехники, грузовых автомобилей и фур. Также транспортируем квадроциклы, снегоходы и многое другое. Оплата возможна как за наличный, так и за безналичный расчет. В нашем штате только квалифицированные сотрудники. 


Дополнительные услуги

Оказываем круглосуточные услуги технической помощи на дороге и буксировки автомобилей.

Услуги срочного выезда и сложной эвакуации.

Услуги трезвого водителя.

По спектру услуг и стоимости обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую службу по указанному телефону.

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