Предлагаем вызвать эвакуатор в Оренбурге 584444 . Наша компания работает для вас круглосуточно 7 дней в неделю. Мы предоставляем услуги с полной отчетностью, которая включает в себя:

- оформление договора на перевозку;

- предоставление квитанции и акта о выполненной услуге.



Отчетная документация может потребоваться для страховой компании или для осуществления оплаты организациям за транспортировку транспортного средства.





Вызов эвакуатора



Если у вас возникла ситуация в вызове эвакуатора, то вам необходимо позвонить по указанному номеру телефону. Назовите диспетчеру:

- точные адрес, куда необходимо подъехать эвакуатору, а также адрес, куда вам необходимо доставить транспортное средство;

- предоставьте ваши контактные данные;

- причину неисправности автомобиля.





Наши преимущества



Наша компания оказывает услуги более 18 лет. За это длительное время у нас накопился огромный опыт, поэтому мы постоянно совершенствуемся, растем и развиваемся. Оказываем услуги круглосуточно, без перерыва на обед. Наши диспетчера принимают заявки ежедневно, поэтому у вас не возникнет проблем с вызовом эвакуатора. Все услуги оказываются с выдачей отчетной документации.



Благодаря большому парку и рассредоточению эвакуаторов по Оренбургу, сможем оперативно в кратчайшие сроки предоставить эвакуатор в любую точку города. Ориентировочное время подачи эвакуатора до 40 минут.

У нас нет ограничения предоставления эвакуатора только по городу Оренбургу, сможем приехать в любую точку Оренбургской области, а также предоставить эвакуатор на территории Российской Федерации. Наша компания работает по приемлемым ценам.



В комплектации эвакуатора входят все необходимые профессиональные лебедки, а также сможет осуществить частичную погрузку благодаря установленным сдвижным платформам и платформам ломаного типа. Сможем предоставить эвакуатор не только для легковых автомобилей, а также для крассоверов, джипов, минивенов, автобусов, спецтехники, грузовых автомобилей и фур. Также транспортируем квадроциклы, снегоходы и многое другое. Оплата возможна как за наличный, так и за безналичный расчет. В нашем штате только квалифицированные сотрудники.





Дополнительные услуги



Оказываем круглосуточные услуги технической помощи на дороге и буксировки автомобилей.



Услуги срочного выезда и сложной эвакуации.



Услуги трезвого водителя.



По спектру услуг и стоимости обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую службу по указанному телефону.

