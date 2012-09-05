Предлагаем
вызвать
- оформление договора на перевозку;
- предоставление квитанции и акта о выполненной услуге.
Отчетная документация может потребоваться для страховой компании или для осуществления оплаты организациям за транспортировку транспортного средства.
Вызов эвакуатора
Если у вас возникла ситуация в вызове эвакуатора, то вам необходимо
позвонить по указанному номеру телефону. Назовите диспетчеру:
- точные адрес, куда необходимо подъехать эвакуатору, а также адрес, куда вам необходимо доставить транспортное средство;
- предоставьте ваши контактные данные;
- причину неисправности автомобиля.
Наши преимущества
Наша компания оказывает услуги более 18 лет. За это длительное время у
нас накопился огромный опыт, поэтому мы постоянно совершенствуемся,
растем и развиваемся. Оказываем услуги круглосуточно, без перерыва на обед. Наши диспетчера
принимают заявки ежедневно, поэтому у вас не возникнет проблем с вызовом
эвакуатора. Все услуги оказываются с выдачей отчетной документации.
Благодаря большому парку и рассредоточению эвакуаторов по Оренбургу,
сможем оперативно в кратчайшие сроки предоставить эвакуатор в любую
точку города. Ориентировочное время подачи эвакуатора до 40 минут.
У нас нет ограничения предоставления эвакуатора только по городу Оренбургу, сможем приехать в любую точку Оренбургской области, а также предоставить эвакуатор на территории Российской Федерации. Наша компания работает по приемлемым ценам.
В комплектации эвакуатора входят все необходимые профессиональные лебедки, а также сможет осуществить частичную погрузку благодаря установленным сдвижным платформам и платформам ломаного типа. Сможем предоставить эвакуатор не только для легковых автомобилей, а также для крассоверов, джипов, минивенов, автобусов, спецтехники, грузовых автомобилей и фур. Также транспортируем квадроциклы, снегоходы и многое другое. Оплата возможна как за наличный, так и за безналичный расчет. В нашем штате только квалифицированные сотрудники.
Дополнительные услуги
Оказываем круглосуточные услуги технической помощи на дороге и буксировки автомобилей.
Услуги срочного выезда и сложной эвакуации.
Услуги трезвого водителя.
По спектру услуг и стоимости обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую службу по указанному телефону.