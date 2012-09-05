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Как выполняется тюнинг салона авто?
7 Августа 2019

Для того чтобы модернизировать современные автомобили, используются не только аэродинамические обвесы и диски на Мерседес или БМВ, но и различные способы внутреннего тюнинга. К таковым стоит отнести обшивку сидений и приборной панели, тонировку стекол, установку звукоизоляции и дополнительной подсветки, а также модернизацию аудиосистемы и замену руля.


Тюнинг приборной панели

Чаще всего для модернизации салона авто выполняется тюнинг приборной панели. Благодаря такой модернизации, обеспечивается максимальный комфорт водителя и безопасность самого автомобиля. К тому же улучшаются эстетические качества приборной панели. Но стоит учитывать, что данный вариант тюнинга должен быть выполнен не в ущерб функциональности панели.

Тюнинг приборных панелей предусматривает установку:

  • спортивного тахометра;
  • манометров для отслеживания давления топлива и наддува;
  • градусников для отслеживания текущей температуры масла и выхлопных газов и т.д.


Чехлы на сиденья

Модернизация салона также может касаться использования новых и современных чехлов. Он могут быть не только простыми, но также массажными, анатомическими, со специальными валиками и подпорками, кожаными и т.д. Высококачественные современные чехлы обеспечивают защиту от пыли, грязи и механических повреждений.

Многие автомобилисты предпочитают менять чехлы в зависимости от сезона. Например, зимой они используют меховые чехлы, согревающие даже в самые лютые морозы. А вот летом желательно использовать чехлы из легких тканей.

Выполняя внутренний тюнинг Mercedes, стоит обратить внимание на чехлы, выполненные из гипоаллергенных материалов. Они не обладают неприятным запахом, а также характеризуются надежностью, прочностью и долговечностью.


Дополнительная подсветка салона

Для придания оригинальности в салонах современных авто также может использоваться дополнительная подсветка. Она позволяет создать уютную и неповторимую атмосферу в салоне любого авто. Для подобной подсветки обычно используются светодиодные источники света, которые могут быть установлены на приборной панели, дверных ручках, бардачке, выключателях, панели климат-контроля, потолке, прикуривателе и т.д. Оригинальным вариантом также является напольная подсветка при помощи светодиодных лент.

Преимуществом LED-подсветки является тот факт, что она обеспечивает мягкий свет, который не будет слепить и отвлекать от управления автомобилем.


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