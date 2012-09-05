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Как выгодно и быстро продать автомобиль
6 Февраля 2021
Теги: ПДД

Владелец может по разным причинам продавать автомобиль. Например, из-за покупки нового или неисправности машины. После аварии тоже не всегда хочется заниматься восстановлением транспорта. Однако самостоятельная продажа займет время и вряд ли удастся реализовать машину по хорошей цене. Лучше обратиться в компанию "Брискер Моторс": она осуществляет срочный выкуп авто по Москве и области.

Преимущества компании "Брискер Моторс"

На сайте https://www.vigodno-prodat-avto.ru/ можно посмотреть каталог марок автомобилей, которые выкупает компания. Там же приведен список городов, куда выезжают специалисты "Брискер Моторс".

Для удобства клиентов разработаны дистанционные сервисы. Например, водителю нужно продать Aston martin. Достаточно зайти на страницу https://www.vigodno-prodat-avto.ru/vykup_aston_martin/ и заполнить форму: марку машины, модель, пробег, объем двигателя и т. п. После отправить заявку и дождаться ответа специалиста. Можно воспользоваться связью через мессенджеры Viber или WhatsApp.

Компания "Брискер Моторс" гарантирует безопасность сделки. Обязательно оформляется договор, клиент получает всю обговоренную сумму без комиссий. Деньги также выдаются в день обращения. Если автомобиль не на ходу, то "Брискер Моторс" берет на себя вопросы с эвакуацией. Все, что нужно сделать клиенту, — это предоставить паспорт, СТС, ПТС. В случае появления вопросов можно позвонить в компанию или написать на электронную почту. Контакты приведены в разделе https://www.vigodno-prodat-avto.ru/contacts/.

vigodno-prodat-avto.ru
константин

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