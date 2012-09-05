Управляемость автомобиля

Очень интересно было работать с шинами НИИШП Ралли 2. Блестящие сцепные свойства на снегу позволили проходить повороты на значительно более высоких скоростях. Мало того, если в этих режимах добавлялся газ, то автомобиль, вопреки ожиданиям, не устремлялся передней осью наружу поворота, а наоборот, как бы затягивался в поворот. Порой это сопровождалось даже развитием заноса задней оси. И вообще, склонность обутого в эти шины Москвича к заносу заметно возрастает, особенно «под сброс газа», а коррекция траектории требует главным образом не работы педалью акселератора, а точного руления. Досадным минусом мы признали резкое ухудшение сцепных свойств при попадании на лед...

В целом чувствительность автомобиля и реактивное действие на руле заметно возросли. Так что шины НИИШП Ралли 2 подтвердили свою «спортивную» репутацию: реализация в полной мере их достоинств и нейтрализация недостатков требуют серьезных навыков. А если таковые есть, то любители острой, темпераментной зимней езды получат большое удовольствие.

Шумность

Приоритеты сохранились теми же, что и при оценке плавности хода. Лучшие шины — МИ-180, близки к ним И- 392, причем отрыв первых двух моделей от оставшихся «конкурентов» очень серьезный.

Шины М-188 Таганка и НИИШП Ралли 2 начинают гудеть уже при скорости 40—50 км/ч, а своего пика этот неприятный звук достигает при 80—90 км/ч, превращаясь на более высоких скоростях в монотонный гул, занимающий достойное место среди двух других составляющих «шумового оформления» быстрой поездки — звука двигателя и свиста рассекаемого воздуха. Самые шумные шины — НИИШП Ралли 2.