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Как выбрать видеорегистратор
12 Октября 2017
Теги: ПДД

Видеорегистратор - не просто дополнительным гаджетом в авто, он часто является чуть ли не единственным доказательством чужой вины или вашей невиновности. Разговоры с инспекторами ГИБДД, аварийные и опасные ситуации, кражи и Ваше поведение на дороге - все это можно зафиксировать и использовать в свою пользу и потребности.

И от того, насколько хорошей будет запись, зависит то, насколько весомой она будет в качестве аргумента. Причем, качество видеозаписи не всегда зависит от стоимости видеорегистратора.

По каким параметрам выбирать последние, поможет разобраться магазин автозапчастей в Сыктывкаре, сравнивая между собой три модели разных ценовых категорий:

  • бюджетный Stealth DVR ST10;
  • средней ParkCity DVR HD510;
  • и топовый Papago P2 Pro.

Разрешение и чувствительность матрицы - важнейшие параметры, на которые следует обращать внимание при выборе видеорегистратора. Именно они влияют на качество и детализацию видео, что важно при необходимости идентифицировать номерные знаки других авто.

Stealth DVR ST10

640х480 - это разрешение, характерное для бюджетных моделей, и Stealth DVR ST10 не исключение. Такого разрешения достаточно для того, чтобы передать общую картину происходящего на дороге, цвет и модели других авто, но увидеть номерные знаки автомобилей на записи порой невозможно. В принципе, при определенных обстоятельствах, этого будет вполне достаточно, однако, по большинству таки нет.

ParkCity DVR HD 510

Разрешение HD 1280х720 позволяет разглядеть номера и другие детали, в том числе, дорожную разметку, даже во время движения, впрочем, ночью этого будет недостаточно из-за обилия шумов. Максимальное качество изображения и детализацию позволяет получить разрешение Full HD 1920х1080. Впрочем, такая маркировка еще не гарантирует реальную возможность получить видео высокого качества, поскольку очень часто производители дешевых регистраторов и регистраторов средней стоимости отмечают несколько завышенные показатели.

Papago P2 Pro

Для того, чтобы быть уверенным в качестве видео, также следует обращать внимание на характеристики матрицы. Чем они лучше, тем больше шансов получить действительно качественное изображение. Если судить по ParkCity DVR HD510 и Papago P2 Pro, то они действительно позволяют получить изображение HD и FullHD качества, соответственно, и у первого действительно возникают определенные проблемы с записью ночью, даже при наличии двух светодиодов, обеспечивающих дополнительное освещение.

Угол обзора - вторая по важности характеристика (измеряется по диагонали). От него зависит ширина охвата пространства вокруг авто, который попадет или не попадет в кадр. И чем он больше, тем лучше будет для водителя. У сравниваемых моделей, стоимость которых значительно отличается, угол обзора примерно одинаков, и составляет 120 130 и 140 соответственно, чего вполне достаточно для того, чтобы получить хорошее панорамное изображение. Причем в ParkCity DVR HD510 средней стоимости угол обзора больше, чем в топового Papago P2 Pro.

Константин

тут были комменты. RIP!






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