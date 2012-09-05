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Как выбрать туристическую рацию
28 Сентября 2018

Радиостанция – надежное средство коммуникации, способное обеспечить связь в любых условиях, независимо от покрытия местности тем или иным оператором. Поэтому среди туристов рации пользуются высокой популярностью. Огромное разнообразие моделей, представленных на современном рынке, может привести в смятение пользователя, пытающегося купить рацию, особенно если раньше он не пользовался такими устройствами.

На что же следует обратить особое внимание, приобретая радиостанцию для туристического похода?

Диапазон рабочих частот

Туристы, как правило, отдают предпочтение приборам любительского или полупрофессионального класса, которые не требуют получения разрешения на их использования. Такие рации могут работать в CB, PMR или LDP диапазоне. Устройства СВ-диапазона – оптимальный вариант для путешествия автомобильным транспортом, группой, состоящей из нескольких машин, так как они великолепно поддерживают связь во время движения. Два других диапазона подходят для пеших походов, но, чтобы поддерживать связь в группе, следует подбирать радиостанции, работающие на одинаковых частотах. Современные производители предлагают также универсальный вариант – рации, поддерживающие оба частотных диапазона.

Соответствие условиям эксплуатации

Выбирая радиостанцию, следует учитывать, что дальность связи, обеспечиваемая ею, во многом зависит от рельефа и типа местности. Если в поле она обеспечит связь в радиусе до 5 км, то в лесу всего до 1 км. Существенно отличается дальность связи на вершине горы или у ее подножья и т.д.
Кроме того, немаловажное значение имеют условия эксплуатации:

  • при путешествиях на байдарках, походах по маршруту, включающему пересечение рек и т.д. следует выбирать рации с усиленной герметичностью корпуса, их класс защиты должен соответствовать IP67 стандарту;
  • приборы для горнолыжников должны быть оснащены гарнитурой, позволяющей поддерживать связь при занятых руках, хорошо также, когда устройство поддерживает функцию VOX;
  • в любом случае она должна быть выполнена в прочном корпусе, устойчивом к механическим воздействиям, и поддерживать работоспособность в широком температурном диапазоне.

Технические характеристики

  • Мощность. Для туристических походов оптимальным вариантом являются радиостанции с мощностью передатчика 5 Вт.
  • Емкость аккумулятора. Рация должна работать в автономном режиме как можно дольше. Поэтому емкость аккумулятора является чрезвычайно важным критерием при выборе.
  • Наличие дополнительных функций. Возможность регулировки уровня мощности позволит экономить заряд аккумулятора. Функции шумоподавления и контроля увеличат качество сигнала. Насколько необходимы другие функции и аксессуары, пользователь решает сам в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации.
  • Наличие дисплея. Дисплей упростит настройку устройства, если понадобиться выполнять ее в походных условиях.

Компания «СпецТехКонсалтинг» поставляет радиостанции для туристических походов и реализации многих других целей от лучших мировых и отечественных производителей. На сайте фирмы можно купить надежные устройства радиосвязи по самым выгодным ценам. Доставку товара компания осуществляет по всей России.


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тут были комменты. RIP!






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