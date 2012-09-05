Электрические механизмы автомобиля - сложная вещь, и их ремонтом должен заниматься специалист. Сейчас предлагается множество вариантов сервиса, из которых не так просто выбрать действительно хороший.

Понятно, что следует отдавать предпочтение действительно опытным мастерам - ремонт они выполняют на профессиональном оборудовании, а сами технологические процессы - по действующим регламентам, которые соблюдают в обязательном порядке. К тому же существует система контроля качества, благодаря которой удаётся избежать недоработок. Но не всегда можно сразу узнать, действительно ли в сервисном центре соблюдаются все эти правила.

Как определить, к какому специалисту можно обратиться, а к какому лучше не приходить за услугами?





Постарайтесь узнать об опыте

Опыт мастера-автоэлектрика - наиболее важная информация, которую вам следует знать. Если он достаточно опытен, чтобы иметь дело с вашим автомобилем и устранять подобного рода неисправности, - это будет большим преимуществом. Информация о времени работы обычно находится на сайте.





Где работает специалист

Важно, чтобы он находился в вашем городе или поблизости - это удобнее. Если вы живете в Алматы или рядом, обращайтесь к опытному специалисту здесь. Автоэлектрик Алматы обслуживает полностью - работает в любом районе этого города, делает все работы, необходимые для настройки электросистем автомобилей. В том числе с выездом, что может быть важно для тех, кто не может доставить свой транспорт в мастерскую.

Если же ваша ситуация не такая сложная и вы можете приехать по указанному адресу, учитывайте, на каком расстоянии от вас находится сервисный центр.





Отзывы от клиентов

Обратная связь важна для любого специалиста. Клиенты часто оставляют отзывы о качестве обслуживании, наличии или отсутствии гарантии, качестве деталей, которые поставили в автосервисе, заменяя неисправные. Обращайте внимание даже на то, что поначалу кажется неважным.

Обращайте внимание на наиболее обсуждаемые услуги. Обычно автоэлектрика вызывают в случае, если начались проблемы при включении (или выключении) освещения, сбои в работе бортового компьютера.

Информацию о том, с какими приборами и системами работает автомобильный электрик, можно посмотреть и на его сайте. Ищите специалистов, которые хорошо представлены в интернете, чьи личные сайты (или сайты сервисных центров) достаточно информативны.



