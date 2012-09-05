На современном рынке бамбуковое постельное белье появилось относительно недавно, но успело найти своего покупателя. Что и не удивительно, ведь такие комплекты не вызывают аллергических реакций, устойчивы к образованию микроорганизмов, спальные принадлежности прочные и долговечные, способствует циркуляции воздуха и не вызывает неприятных ощущений во время сна. Однако есть одно «но» и это высокая стоимость изделия. Кроме того, в связи с популярностью бамбукового белья можно встретить и множество подделок, которые неопытные покупатели не заметят. Как же отличить качественный комплект от дешевой копии?

В первую очередь нужно доверять тактильным ощущениям. Этот материал довольно плотный и это сразу чувствуется. В данном случае очень важно понять, когда материал не плотный, а ломкий и твердый. Особенностью качественных бамбуковых нитей является их гладкая структуре, поэтому и само постельное белье из бамбука будет мягким и приятным на ощупь. Натуральные спальные принадлежности из бамбука не способствуют развитию аллергии, но некоторые производители обрабатывают комплекты специальными веществами и компонентами, вызывающими раздражение в отдельных случаях. Чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно детально изучить информацию, указанную на упаковке.

На современном рынке домашнего текстиля ведущим производителем бамбукового постельного белья является Турция. Зачастую это высококачественная продукция, а лидером продаж считается турецкая компания Issimo. Материалы, которые применяют для изготовления спальных принадлежностей, китайские. Однако турецкие специалисты успешно применяют собственные инновационные разработки при создании комплектов. Это секретная информация, которую запрещено разглашать. Также довольно неплохое постельное белье изготавливают такие турецкие производители, как Arya, Tango и LeVele.

Также спросом пользуется и одежда для сна турецкого производства. В последнее время многим полюбились детские пижамы кигуруми, которые также доступны и для взрослых. Изготавливают изделия из полиэстера. Это качественная продукция, гладкая и мягкая на ощупь. Пижама позволяет телу «дышать», а также хорошо сохраняет тепло. Производственные материалы не вызывают аллергических реакций. Одежда для сна устойчива к образованию микроорганизмов и бактерий. На современном рынке представлены разнообразные модели, поэтому каждый подберет для себя подходящий товар.



