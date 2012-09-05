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Как выбрать подержанный автомобиль
18 Ноября 2020
Теги: авто

Сегодня многие автолюбители предпочитают покупать не новые модели авто, а подержанные машины, которые отличаются более доступной стоимостью, а также удовлетворяют их вкусы и предпочтения. Поэтому рынок подержанных автотранспортных средств стремительно развивается. Бывшие владельцы хотят избавиться от старой машины, уступая ее по наиболее доступной стоимости. Однако доверять частным продавцам не стоит. Встречаются много мошенников, которые по капотом прячут множество уязвимости и проблем. Даже если автомобиль снаружи выглядит безупречно, нельзя спешить покупать его. Поспешность в этом деле может привести к непоправимым последствиям, вплоть до ДТП.

Если вы желаете купить автомобиль с пробегом в СПб, лучше всего воспользоваться услугами компании Рольф. Она имеет целую сеть дилерских центров в Санкт-Петербурге и столице. На автомобильном рынке Рольф оперирует уже около тридцати лет. Компания занимает лидерские позиции по показателям продаж подержанных авто. За пройденные годы компании удалось реализовать больше 265461 авто. Рольф предлагает лучшие условия покупателям авто с пробегом. Каждый дилерский центр компании в шоу-румах представляет невероятный выбор авто более чем семидесяти брендов. Это машины разной ценовой категории. Вне зависимости от ваших предпочтений здесь вы непременно найдете подходящую модификацию бюджетного городского седана, внедорожника премиум класса или же стильного кроссовера.

Высококвалифицированные менеджеры Рольф помогу каждому посетителю в выборе идеального варианта, подходящего под его требования и запросы. Каждое авто, поступающее в продажу, проходит тщательную проверку по стандартам Рольф, а также заводов-изготовителей. Так что покупатель получает полностью подготовленное к эксплуатации авто. За качество таких автотранспортных средств отвечает сам продавец. Кроме этого будущим владельца предоставляется гарантия юридической чистоты и безопасности сделки. Тридцатилетний опыт работы на рынке говорит о том, что компания дорожит не только своими финансовыми доходами, но и репутацией.

Для удобства клиентуры специалисты компании разработали специальную программу, которая называется Рольф с пробегом. В рамках такой программы покупатель получает гарантию и может забыть о всяких рисках или же проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации выбранного им авто. В отделе продаж работают опытные эксперты, предлагающие желающим удобные кредиты, если покупатель нуждается в подобной услуге. Кроме этого в любом дилерском центре Рольф вы получает возможность оформления страхового полиса и приобретения дополнительного оборудования. Доступны здесь и иные сопутствующие услуги. Приобретение подержанного авто возможно в любом дилерском центре Санкт-Петербурга.

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