Если у вас не хватает средств на покупку новой резины для своего автомобиля, вы можете приобрести покрышки б/у. Поскольку такие покрышки не новые, выбирать их следует более тщательно. Если вы ошибетесь в выборе покрышек, то может пострадать ваша безопасность. Не следует приобретать шины в плохом состоянии. Если ваш бюджет позволяет, то все же лучше купить новые покрышки. Посетите интернет магазин шин. Здесь вы сможете найти резину по доступной стоимости.

Как выбрать подержанные шины?

Прежде всего нужно поинтересоваться у продавца, по какой причине он продаёт свои шины. Продавец может рассказать вам многое. Покрышки могут иметь дефекты, которые невозможно заметить с первого взгляда. Задавайте вопросы о том, были ли повреждения на шинах. После этого сравните стоимость подержанных покрышек со стоимостью бюджетных шин. Если цена примерно одинаковая, то лучше приобрести бюджетную модель. Если стоимость в разы ниже, есть смысл приобрести подержанные покрышки.

Проведите осмотр шин. Рассматриваете боковины, а также протектор резины. Если на боковинах имеются заплатки, поинтересуйтесь нет ли в этих местах грыж. Если вы увидите наварки, следует отказаться от покупки. Герметик внутри обода не свидетельствует ни о чем хорошем. Убрать его следы практически невозможно. Наличие герметика может спровоцировать проблемы с балансировкой колес. Это приведет к дополнительным затратам.

Микротрещины на поверхности также нежелательны. Они могут размещаться как с внутренней стороны покрышки, так и с внешней. При обнаружении микротрещин лучше обратиться за другими вариантами. Возможно, шинам очень много лет или они неправильно хранились. Если вы видите износ от неправильного давления, износ от торможения, также следует отказаться от покупки. Следует приобретать только ту резину, износ которой незначительный.

Поскольку шинам приходится постоянно контактировать с окружающей средой, у них есть свой срок годности. Резиновая смесь, а также материалы каркаса со временем могут окисляться и вступать во взаимодействие с дорожными реагентами. Все это приведет к потере резиной своих свойств. Поэтому очень важно выяснить возраст изделия, условия его эксплуатации и качество хранения. Проверьте заводскую маркировку с указанной датой изготовления. Посмотрите, новыми ли являются шины. Если им осталось пару лет до окончания срока эксплуатации, приобретать такие покрышки не следует. Это неразумно с точки зрения экономии.