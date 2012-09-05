Как правильно выбрать масло для двигателя?

Исходя из требований двигателя автомобиля моторное масло подбирается по двум основным критериям: уровень эксплуатационных свойств по классификации API и вязкость по SAE. В данной статье поможем правильно выбрать моторное масло для двигателя.





Какое моторное масло использовать?

Производители моторов на стадии проектирования определяются с марками масел в зависимости от условий работы и конструктивных особенностей. Именно на этих маслах и проводятся ресурсные испытания двигателей, после чего выдаются рекомендации по использованию. Так, перед выбором моторного масла нужно заглянуть в инструкцию по эксплуатации, какое необходимо масло для двигателя.

Масло, указанное в инструкции к автомобилю, соответствующее по качеству классификации API - будет самым оптимальным для него и не будет проблем с гарантией на машину.

Есть хорошие синтетические масла, но они дорогие и рассчитаны на нагруженные двигатели. Если рекомендуется 'полусинтетика' или 'минералка', все-таки надо использовать их. Исходя из требований двигателя и температуры эксплуатации, моторное масло перед заменой в двигателе подбирается по двум основным критериям: по классификации API и вязкость по классификации SAE.





Классификация моторного масла по вязкости

Основное свойство моторного масла является вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне (от температуры окружающего воздуха в момент холодного пуска зимой до максимальной температуры в двигателе при максимальной нагрузке летом).

Классификация моторного масла по вязкости подразумевает деление: на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и пять летних классов вязкости (20, 30, 40, 50 и 60). Зимние классы имеют в обозначении букву 'W', первую в слове Winter - зима. Чем больше число, входящее в обозначение класса, тем выше вязкость масел, относящихся к нему.

Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает на минимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй - определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100С и динамической вязкости при 150С.





Диапазоны работоспособности зимних, летних и всесезонных масел

Обращаем внимание, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной частоты вращения коленвала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса и других конструктивных и эксплуатационных фактов (техническое состояние авто, качество топлива).





Рекомендации по подбору моторного масла по вязкости

при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса (новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно,

при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W40, 15W40, зимой 5W30 и 10W30 и всесезонно - SAE 5W40,

при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W40 и 20W40, зимой - SAE 5W40 и SAE 10W40, и всесезонно - SAE 5W40.





Классификация моторного масла по API

Классификация масел по условиям их применения и уровням эксплуатационных свойств неоднократно дополнялась, но принцип разделения масел на две категории - 'S' и 'С' сохранился. К категории 'S' (Service) относятся масла для 4-тактных бензиновых двигателей, к категории 'С' (Commercial) - масла, предназначенные для дизелей и сельскохозяйственных машин.

Уровни эксплуатационных свойств по API в порядке возрастания требований к качеству подразделяются в категории 'S' на девять классов (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN), а в категории 'С' на десять классов (CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4 и CG-4). Цифры при обозначении классов (CD-II, CF-2, CF-4 и CG-4) дают дополнительную информацию о применяемости данного класса масел в 2-х или 4-тактных дизелях соответственно.

Следует выбирать масло самого последнего класса по классификации API. На упаковке должно быть обозначение маркировки не ниже класса SM или SN. Именно данный класс масла дает лучшие характеристики работы двигателя и снижают расход масла на угар.

Для обозначения универсальных масел, т.е. таких, что могут применяться для смазывания бензиновых двигателей и дизелей, принята двойная маркировка, например SF/CC, SG/CD, SJ/SF-4 и т.п.

Современные автомасла должны отвечать многим требованиям, главные из которых:

высокие моющие, диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие способности по отношению к различным нерастворимым загрязнениям, обеспечивающие чистоту деталей двигателя;

высокие термоокислительная и термическая стабильность;

достаточные противоизносные свойства;

отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей двигателя;

стойкость к старению, способность противостоять внешним воздействиям с минимальным ухудшением свойств;

пологость вязкостно-температурной характеристики, обеспечение холодного пуска, прокачиваемость при холодном пуске и надежное смазывание в экстремальных условиях при высоких нагрузках и температуре окружающей среды;

совместимость с материалами уплотнителей, совместимость с катализаторами системы нейтрализации отработавших газов;

малая вспениваемость при высокой и низкой температурах;

малая летучесть, низкий расход на угар.





Преимущества масел на основе полиальфаолеинов

Полиальфаолефины ПАО или poly-alpha-olefin (PAO, poly-α-olefin) – это основа масла (базовое масло), которая используется для производства смазочных материалов. Получают полиальфаолефины путём реакций синтеза из этилена. Этилен – это простейший алкен (другие названия олефин, этиленовый углеводород), имеющий химическую формулу C2H4. Не стоит путать его с природным газом, который отапливает наши дома. Путём химических реакций (олигомеризация в среде катализатора) из этилена получают децен (C10H20) или додецен (C12H24). Эти жидкости путём взаимодействия с катализаторами превращаются в полиальфаолефины необходимой вязкости (димеры, тримеры, терамеры, пентамер и т.д.).

В результате ПАО-синтеза получается вещество с однородным молекулярным составом, лишённое примесей серы и металлов. К общеизвестным преимуществам масел на базе ПАО-синтетики относят:

Высокие антифрикционные свойства;

Экономию топлива из-за снижения трения;

Устойчивость к температурным перегрузкам;

Низкий расход масла на угар;

Высокую стойкость к окислению в процессе эксплуатации;

Стабильность химических свойств в течение всего периода использования;

Чистоту двигателя за счет высоких моющих свойств;

Уверенный запуск двигателя при низких температурах;

Удлиненный межсервисный интервал.





Масла с добавлением эстеров

Эстеры – это сложные эфиры, продукты нейтрализации карбоновых кислот спиртами. Эстеры имеют как преимущества, так и недостатки по отношению к поли-альфа-олефинам.

Сырье для производства эстеров – растительные масла, обычно рапсовое или кокосовое. Эстеры обладают рядом преимуществ перед всеми другими известными основами.

Во-первых, молекулы эстеров полярны, то есть электрический заряд распределен в них так, что молекула сама «прилипает» к металлу. Однако это преимущество является одновременно и недостатком, так как приводит к разбуханию уплотнительных элементов (сальников).

Во-вторых, вязкость эстеров можно задавать еще на этапе производства основы: чем более тяжелые спирты используются, тем большей получается вязкость. Можно обойтись без всяких загущающих присадок, которые «выгорают» в ходе работы в двигателе и приводят к «старению» масла. Современная технология позволяет создавать полностью биологически разлагаемые масла на основе эстеров, т.к. эстеры являются экологически чистыми продуктами и легко утилизируются.

Основным недостатком эстеров является их высокая гигроскопичность и низкая стабильность при хранении. Поэтому полностью эстеровые масла выпускают только для узкоспециализированных областей, как например масла для смазки компрессоров холодильников и кондиционеров.

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В основном, современные синтетические масла производятся с использованием смеси полиальфаолефинов и эстеров. При этом достигается синергия свойств, например, происходит компенсация низкополярных свойств ПАО высокополярными свойствами эстеров.

В итоге: подбор масла по марке автомобиля – очень серьёзное и ответственное мероприятие. От него зависит долговечность деталей двигателя и, в конечном счёте, ваша безопасность.



