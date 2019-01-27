В Интернете сейчас можно купить практически любой тип товара, в том числе и для ремонта автомобилей. Учитывая, что запчасти – удовольствие недешевое, автомобилисты предпочитают сотрудничать с проверенными магазинами с хорошей репутацией. Например, если нужны запчасти Рено Логан http://logan-shop.kz/category/avtomobili/logan, выгодней обращаться в Интернет-магазины с небольшой наценкой на товар. Logan-shop – один из лучших примеров таких магазинов в Казахстане. Тем не менее, ещё не все автомобилисты привыкли покупать запчасти на Renault через Интернет. Поэтому в статье мы детальней расскажем о том, как выбрать хорошие магазины, и на что обращать внимание, покупая дорогостоящие товары онлайн.





Интернет-магазины автозапчастей: как выбрать лучший?

Можно назвать сразу несколько параметров, на которые можно ориентироваться при выборе такого магазина:

невысокие и актуальные цены;

широкий ассортиментный ряд;

информация о товаре;

наличие действующих контактных номеров для связи;

информация о гарантии и условиях её предоставления;

возможность оплаты товара разными способами: наличными, на расчётный счёт, курьеру;

информация о доставке и её сроках.

Если на сайте магазина указана вся эта информация, тогда сделать заказ удобно и просто. Некоторые магазины также отдельно выставляют товары со скидками: это тоже удобно. Logan-shop http://logan-shop.kz/ - один из магазинов, на сайте которого есть вся нужная для покупателя информация, и цены на котором очень выгодные. К тому же, в этом магазине запчастей Рено очень широкий ассортимент товаров: здесь вы найдёте всё: от дисков на Рено Логан до двигателя Рено Дастер. Причём цены вас приятно удивят. Этот Интернет-магазин делает доставку запчастей Рено Логан, Дастер, Сандеро по всей территории Казахстана. Это очень удобно, особенно для тех автомобилистов, которые находятся вне города Алматы и хотят заказать запчасти, автохимию, инструмент по выгодной цене в свой город.





Особенности покупки запчастей в Интернете

Большой плюс, если на сайте магазина есть отдельный блок отзывов, где покупатели оставляют свои комментарии после заказов. Но часто Интернет-магазины не делают такой вкладки с отзывами. Как тогда разобраться, стоит ли сотрудничать с магазином? В первую очередь, нужно обратить внимание на вкладку «гарантия» и ознакомиться с её содержимым. В магазине Logan-shop есть такая вкладка, и можно прочитать, на каких условиях автомобилист может обменять или вернуть товар.

Обязательно читайте информацию во вкладках «доставка» и «оплата». При заказе, например, запчастей Рено Логан, вы будете чётко знать, в какие сроки вы получите свой товар. И всегда обращайте внимание на ассортимент товаров в магазине: чем он шире, тем выгодней вам будет сотрудничать с таким продавцом каждый раз, делая ремонт своего автомобиля.



