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Как выбрать летние автомобильные шины
2 Мая 2023
Теги: авто

Лето - это время, когда автомобилисты меняют зимние шины на летние. Однако, как выбрать правильные шины для вашего автомобиля, чтобы убедиться в безопасности на дорогах? В этом материале мы расскажем о некоторых важных факторах, которые необходимо учитывать при выборе летних автомобильных шин.

  1. Размер

Перед тем как купить летние шины в екатеринбурге необходимо узнать размеры, подходящие для вашего автомобиля. Размеры шин указаны на боковой стенке каждой шины в виде комбинации букв и цифр. Например, 205/55 R16. Эта комбинация означает ширину шины в миллиметрах (205 мм), высоту профиля шины (55% от ширины шины), тип шин (R - радиальные шины), и диаметр диска в дюймах (16 дюймов). Проверьте соответствие размера с рекомендуемыми размерами, указанными в руководстве пользователя вашего автомобиля.

  1. Сезонность

Летние шины созданы специально для использования в летних условиях. Они предназначены для обеспечения хорошего сцепления с дорогой в теплую погоду и обладают хорошей маневренностью и стабильностью на дороге. Важно помнить, что летние шины не предназначены для использования в зимних условиях.

  1. Индекс нагрузки и скорости

Индекс нагрузки и скорости определяются по международному стандарту и указывают максимальную нагрузку и скорость, которые шина может выдержать. Индексы нагрузки и скорости указываются на боковой стенке каждой шины в виде цифр. Например, 95V. Цифра 95 указывает на максимальную нагрузку, которую может выдержать шина (в данном случае 690 кг), а буква V - на максимальную скорость (в данном случае 240 км/ч).

  1. Ширина и профиль
Ширина и профиль шины влияют на ее сцепление с дорогой. Ширина шины важна для устойчивости автомобиля на дороге и сцепления шины с дорогой.
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