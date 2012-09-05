В Российской федерации существует множество законов, регламентирующих все сферы экономики. Исполнение этих законов проверяется различными инстанциями, в том числе сотрудниками ГИБДД. Поэтому все автотранспортные предприятия должны оснастить тахографами свой автопарк.

Тахограф позволяет контролировать скорость машины, время простоя, время в пути. Некоторые модели работают от ГЛОНАСС. Модели с криптографической защитой информации должны иметь лицензию ФСБ, устанавливаться предприятиями, также имеющими разрешение ФСБ на эти работы. Поэтому вопрос, какой тахограф лучше поставить в машину, задают многие владельцы АТП.

Тахограф служит нескольким целям. Прежде всего, контроль расхода топлива в соответствии с пройденным путем, а также контроль режима работы водителя. Через каждые девять часов в пути водитель должен отдыхать и делать остановки, иначе у него снизится реакция, может произойти ДТП.





Кому обязательно устанавливать тахограф

Это устройство должно присутствовать у тех кто осуществляет пассажирские и грузовые перевозки. Автобусы, оборудованные более чем восемью пассажирскими местами, грузовики с грузоподъемностью более 3,5 тонн должны иметь это устройство. Более того, с 1 января 2018 года все механические тахографы, то есть производящие запись самописцем на бумажный диск, должны быть заменены на электронные.

Тахографы, в соответствии с приказом Министерства транспорта, обязательны для машин класса M2, N2, M3, N3. Такой приказ был принят в рамках европейского соглашения ЕСТР для контроля всех параметров, оговоренных в ЕСТР, чтобы предотвращать нарушения скорости, режима труда водителя на дорогах..





Виды тахографов

Для тех, кому важно правильное функционирование автопарка, важно знать, какие тахографы лучше. Тахограф калибруется при установке на каждую машину. Поэтому, если водитель ездит на нескольких грузовиках или автобусах, например, неделю на MAN, неделю на Scania, должен иметь карту водителя для каждого отдельного тахографа.

Тахографы бывают:

Механические — с первого января 2018 года вышли из употребления

Цифровые ЕСТР. Европейский сертификат получили электронные модели фирм EFKON AG, Stoneridge Electronics, Continental Automotive GmbH,торг. Марка VDO, ACTIA. Это цифровые модели, подходящие для использования и в Европе.

Цифровые производства России.

Цифровые производства РФ с СКЗИ. В этих моделях используется криптография для защиты информации. Помимо использования информации с датчика скорости, используются данные АВS, ГЛОНАСС, встроенного акселерометра. Питание — от напряжения 24 или 12 Вольт, данные о перемещении или простое от датчика скорости и ГЛОНАСС. Калибровка, замена модулей с криптографической защитой информации должна выполнять фирма с лицензией ФСБ.

Тем не менее любая модель считывает информацию с датчика скорости на коробке передач. А также фиксирует время в пути. Определить, какой тахограф лучше поможет знание различий между моделями. Они различаются алгоритмом обработки входящей информации, а также степенью защиты данных. Механические модели считаются незащищенными, поэтому их выводят из употребления.





Важные параметры при покупке

Выбирают тахограф в зависимости от электрики автомобиля, требуемой точности измерений и пожеланий автовладельца. При покупке аппарата обращают внимание на следующие характеристики:

Скоростной диапазон, указывается в км/ч.

Погрешности по пробегу, времени, измерению скорости и расстояния.

Напряжение питания.

Максимальное потребляемая мощность при работе и в печатном режиме.

Габариты и вес устройства.

Условия эксплуатации — температура, влажность.

Устойчивость к вибрациям.

Тип навигационной системы.

Виды интерфейсов, имеется ли выгрузка информации на USB.

Чтобы поставить лучшие тахографы, нужно вначале определиться с целями. Для организации международных перевозок пригодны следующие устройства:SE5000, Continental VDO DTCO 138, 1EFAS-4. По России разрешена установка следующих моделей: Меркурий ТА-001, ТЦА-02НК, Drive 5, EFAS V2 RUS, ШТРИХ-ТахоRUS, DTCO 3283, КАСБИ DT-20M «Калужского завода телеграфной аппаратуры».

Рассмотрим некоторые модели. Меркурий ТА-001 может передавать данные через Глонасс или GPS. Прибор ШТРИХ-ТахоRUS с блоком СКЗИ — криптографической защиты информации, кроме стандартных функций имеет еще систему спутникового мониторинга. Владелец всегда будет знать, где находится его Scania, Volvo или другая машина в данный момент.





Чип-карты

Они оформляются в обязательном порядке на каждого сотрудника. Сейчас существует 4 вида чип-карт, отличить которые можно по цвету:

Для водителей — содержат данные, которые можно считать, используя программатор. Выдаваемые мастерским, специлизирующимся на обслуживании тахографов. Карта предприятия —предназначена для собственника машины или сотрудников владеющей транспортным средством компании. Предприятие должно специализироваться не грузовых или пассажирских перевозках. На карте информация не хранится, но с ее помощью осуществляется доступ к данным с аппарата и карточки шофера. Полученный документ действует в течение 5 лет. Для контролеров — выдаются сотрудникам ГИБДД и РострансНадзора. Они позволяют проверять функционирование устройства и соблюдение рабочего распорядка водителем.





Советы по эксплуатации

Перевозчик монтирует аппаратуру с учетом действующих законов в стране. Его подключают к сети 12 или 24 Вольт, возникающему напряжению при включении зажигания и измерительным приборам. В местах подсоединения должны присутствовать пломбы. Сначала прибор калибруют и настраивают для каждой машины по отдельности.

Важно следить, чтобы во время движения карта водителя была вставлена в оборудование. Информацию о рейсах нельзя удалять в течение одного года. Необходимо спланировать рабочий график, чтобы соблюдались установленные нормативы. Собранные данные снимают через каждые 28 рабочих дней.

Для каждого типа тахографа человеку, управляющему транспортным средством, требуется отдельная карточка. Перед эксплуатацией водитель обязан ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к оборудованию. Прежде чем отправиться в путь, нужно убедиться в исправности прибора и заправить бумагу в принтер, если она закончилась.

Прежде, чем поставить режим «Работа», необходимо указать, что перед установкой карты был отдых. Иначе аппарат может посчитать, что ранее было рабочее время, а шофер отдыхал. Точно также во время перерывов нужно обязательно ставить режим «Отдых». Тогда в отчете будет отмечено нарушение. В период поездки аппарат автоматически переходит с режима «Работа» на «Вождение». По окончании работы важно извлечь карту или выбрать пункт «Отдых»





Выводы

Если Вас интересует, какой тахограф лучше поставить в авто, покупайте его там, где будете устанавливать и калибровать. В надежной фирме, имеющей положительные отзывы, или той, услугами которой пользовались ранее.

Ведь даже в случае ДТП это устройство послужит доказательством для сотрудников ГИБДД. Если в будущем возможны поездки на автобусе или грузовике за границей, приобретайте модель, сертифицированную для Европы. В случае только внутренних перевозок по России, выбирайте аппаратуру российского производства, сертифицированную для нашей страны.

Модификации с шифрованием данных, как правило, покупают крупные фирмы, например, торговые сети. Покупка и обслуживание таких приборов дороже, но они дают исчерпывающую информацию, в том числе со спутника.

Подробную инофрмацию об установке такого оборудования можно почитать в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться с вопросом о том, как правильно установить тахограф http://www.rctahograf.ru/kak-podklyuchit-tahograf либо на другом ресурсе по вашему усмотрению.



