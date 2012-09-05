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Как выбрать и как установить уличный светильник?
26 Декабря 2016

На сегодняшний день все современные уличные светильники могут быть изготовлены либо из пластика, либо из металла. Как правило, металлические уличные светильники дороже, однако, выглядят они более привлекательно. Металлические уличные светильники имеет большую массу, соответственно, их монтаж сопряжен с использованием более прочных креплений.  Металлические уличные светильники создаются из нержавеющей стали, соответственно, они легко сохраняют свой первоначальный внешний вид в течение длительного промежутка времени. Правда, они способны накапливать на себе статический заряд, а при неправильном монтаже электропроводки быть предметом опасности. Качественные металлические уличные светильники стоят примерно 1500 руб.

Пластиковые уличные светильники имеет меньшую цену. Хороший светильник из жесткого пластика можно купить по цене от 500 руб.  Пластик не способен накапливать электрический заряд не способен проводить электрический ток, соответственно является очень безопасным материалом. Уличные светильники из пластика имеет небольшой вес, соответственно, их крепления и их монтаж не представляет собой большие проблемы.  Однако стоит отметить, что использование пластиковых и металлических светильников не предусматривает скручивания в них ламп накаливания, в противном случае пластиковых светильник способен просто расплавится.

Монтаж уличных светильников не представляет собой большой проблемы. Если мы говорим о настенных уличных светильниках, то перед монтажом необходимо предусмотреть проводку, вывести провода заземления на внешнюю сторону стены. После этого необходимо просверлить отверстие, вбить в них дюбель, после чего установить и закрепить уличный светильник.  При этом необходимо помнить, что соединение проводов светильника с электропроводкой дома необходимо осуществлять с помощью специальных клеммников, ни в коем случае нельзя пользоваться изолентой или другими подобными материалами. Использование клеммников позволяет сделать соединение максимально безопасным, делает возможным соединение разнородной проводки: алюминия, меди со сталью.  Как известно, соединять разные металлы проводки напрямую нельзя, для этого необходимо использовать клеммники.

Если хотите купить качественный уличный светильник в Таганроге, то в этом случае вам необходимо обратиться в интернет магазин Лемакс. Покупки в Лемаксе не просто выгодны, они позволяет получить бесплатные консультации по любому имеющемуся у вас вопросы.

 

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