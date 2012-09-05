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Как выбрать хороший компрессор для СТО
24 Января 2021
Теги: авто

Компрессоры высоко востребованы в промышленности, строительстве, автомобильных мастерских и для решения других задач. Они создают сжатый воздух и помогают выполнять окрашивание высокого качества, упрощают процесс откручивания и закручивания болтов. Также компрессор поможет выполнить шлифовку, рихтовку металлических поверхностей, подойдет для продувки забитой топливной системы авто. При покупке установки смотрите на все параметры оборудования. Это поможет сделать правильный выбор. Компрессоры в Узбекистане от automaster.uz представлены в широком ассортименте, вообще на сайте вы найдете только сертифицированную, долговечную технику. Она будет на 100% соответствовать заявленным описаниям, иметь максимальный рабочий ресурс.


Основные характеристики

При выборе компрессора учитывайте, какой тип работ будет выполняться на СТО. Также сразу определите число одновременно подключаемого инструмента. Это важно, чтобы компрессор не работал на пределе возможностей и прослужил максимально долго.


Типы компрессоров

Поршневые компрессоры бывают:

  • Сухими – в таких на поршнях устанавливают графитовые кольца, не требующие смазки. Они выносливые к трению, но недолговечные.
  • Масляными – в данном случае кольца изготавливают из чугуна, во время использования смазывают маслом. Изделия с данным типом колец более долговечные.

Приводы

Компрессорный привод может быть прямым, ременным либо винтовым. В прямом переключения энергии идут от двигателя на коленвал. Нагрев быстрый, работа шумная, износ ускоренный. Ременные передают энергию с применением ремня. Продуктивный и долговечный тип. Винтовые компрессорные приводы задействуются на производствах, имеют максимальный уровень надежности, относятся к профессиональному классу.


Производительность установки

Производительность компрессора рассчитывается в литрах за минуту. Она может составлять 100-260 л с учетом модели установки. Учитывайте при выборе производительность компрессора, текущие показатели рабочего давления. Это поможет остановиться на оптимальном варианте, который будет иметь стабильные рабочие показатели даже под нагрузками.

Для правильного расчета производительности учитывайте набор инструмента, который вы планируете подключать. Не забудьте сделать небольшой резерв – запас нужен всегда.


Где купить качественное оборудование в Узбекистане

Качественные мойки Керхер, компрессоры, другое оборудование для СТО в Узбекистане вы можете заказать с доставкой на сайте automaster.uz. В наличии представлен широкий выбор моделей, цены демократичные. Все установки идут с сертификатами и гарантиями.


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