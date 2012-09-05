Чтобы купить оптимальный интернет кабель, нужно учесть немало факторов. А большой выбор моделей иногда заставляет действительно растеряться. Так, в EServer можно подобрать модели разной скорости, с защитой от помех и без нее, для монтажа в помещении и на улице. А еще провода бывают разных материалов. Обо всем этом мы поговорим в статье. Она поможет вам выбрать вариант для ваших задач.





Виды витой пары по способу прокладки

В принципе, тут все просто. Вам нужен внутренний витой кабель для монтажа в помещении и внешний — для монтажа снаружи здания. Внутренние модели оснащены оболочкой из ПВХ, которая может быть огнестойкой, малодымной и/или не выделять галогены при горении. Такая изоляция хорошо защищает от перегибов, пыли, влаги и механических воздействий. Внутренний кабель прокладывают в полах, стенах и потолках. Если же помещение уже отремонтировано, можно уложить провод в кабель-канал или протянуть по помещению, закрепив скобами. Последний вариант не дает дополнительную защиту, поэтому используется в помещениях с низкой проходимостью.

Наружный LAN кабель имеет более плотную оболочку из полиэтилена. Она лучше защищает от влаги, ультрафиолета, пыли и механических нагрузок. К тому же такой провод защищен от морозов и жары. Внешний витой кабель монтируют в грунте, под водой, а еще — на опорах и столбах. Последний вариант называется воздушной прокладкой и требует специальной витой пары — подвесной. Она оснащается тросом, который хорошо защищает кабель от сильных порывов ветра.

Рекомендуем: выбирать Ethernet кабель с медными проводниками. Такие модели устойчивее к перегибам, лучше проводят сигнал. Варианты с проводниками из алюминия, стали или биметалла можно выбрать как временное решение.





Виды кабеля по типу экранирования

По этому признаку модели делят на:

Экранированные — отличный вариант, если подключение осуществляется рядом с источниками электромагнитного излучения, которые образуют помехи и забивают сигнал. Защитный экран может быть сделан из фольги (FTP кабель) или в виде стальной оплетки (STP). Это самые популярные варианты, но бывают и другие. Неэкранированные — пригодятся, если защищать сигнал от помех не надо. Такие кабели более гибкие, да и стоят обычно дешевле при прочих равных характеристиках. Чтобы выбрать модель без экрана, присмотритесь к проводам с маркировкой UTP.

Помните! Тип экранирования у кабеля, коннекторов и других составляющих сети должен быть одинаковым.





Тип витой пары по категории

Этот параметр показывает, с какой скоростью провод может передавать данные. Естественно, речь идет о максимальных показателях. Также скажем, что модели для интернета начинаются с пятой категории.

Наибольшей популярностью пользуются гигабитные кабели категории 5е. У моделей кат.5 скорость тоже может достигать 1 Гбит/сек, если используется 4 пары, а если две, то максимум — 100 Мбит/сек. Есть и более быстрые провода, которые могут за секунду передать 10 Гбит информации. Они относятся к категориям 6, 6а и 7. Модели категории 7а способны на сверхскоростную передачу данных в пределах 40-100 Гбит/сек в зависимости от длины провода.

Внимание! По аналогии с типом экранирования, категория провода должна быть идентична категории других компонентов сети. Например, если вы берете кабель UTP 5e, значит и коннекторы должны быть UTP 5e.

Ориентируясь на требования вашей сети и особенности монтажа, вы без труда подберете оптимальную витую пару для интернета. Напоследок дадим совет: если вам надо взять кабель для разводки на нескольких абонентов, берите многожильный вариант. Одножильный провод подойдет для одного пользователя.



