Предлагаем
вашему вниманию механические и гидравлические инструменты, а именно
домкраты гидравлические и ручные механические мультипликаторы. Приобретая инструменты у официальных дилеров, можно быть уверенным в надежности и качестве инструмента, а также гарантии.
Существует большой выбор механических и гидравлических инструментов.
- при выборе промышленных домкратов необходимо учитывать
грузоподъемность, которая начинается от 5 тонн и заканчивается 1000
тоннами. Промышленные домкраты различаются по конструкции, опорам.
Существуют гидравлические бутылочные домкраты, клиновые, грузовые,
алюминиевые, а также универсальные.
- выбор прессов зависит от открытой, закрытой рамы. Существуют автоматические и полуавтоматические прессы.
Прессы подразделяются на
напольные и настольные.
- гидравлические съемники используются при демонтаже деталей. Существуют механические гидравлические инструменты, универсальные и общего применения.
- при выборе клепаторов необходимо учитывать клепку деталей, их рихтовку и стяжку.
- при выборе механических домкратов необходимо учитывать тянущее или толкающее усилие для подъема, детали и узлы.
- при выборе режущего инструмента необходимо учитывать уголки, цепи, тросовые резаки.
- гидроцилиндры классифицируются на плунжерные, двухпоршневые.
Гидравлические узлы бывают стандартные, морские, специальные.
Гидроцилиндры различаются по типу присоединения.
В области гидравлики существуют различные трубогибы, инструменты для
резьбовых соединений. Большой выбор гидравлических гайкорезов,
гайковертов, механических мультипликаторов, тензорных домкратов,
динамических ключей. Производятся различные гидравлические инструменты в
зависимости от потребностей заказчиков, по определенным параметрам.
Разновидность оборудования позволяет рационально решать нестандартные
задачи в области гидравлики. Широкий ассортимент гидравлических
инструментов позволяет применять их в огромном спектре применения: и в
аварийно-спасательных работах, подводных работах, технологических
операций и др. С учетом современных технологий использование
усовершенствованных гидравлических инструментов применяется даже в
условиях невесомости. Наиболее популярными гидравлическими инструментами являются ручные механические мультипликаторы.