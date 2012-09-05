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Как выбрать домкрат
17 Февраля 2022
Теги: домкрат

Предлагаем вашему вниманию механические и гидравлические инструменты, а именно домкраты гидравлические и ручные механические мультипликаторы. Приобретая инструменты у официальных дилеров, можно быть уверенным в надежности и качестве инструмента, а также гарантии.

Существует большой выбор механических и гидравлических инструментов.

- при выборе промышленных домкратов необходимо учитывать грузоподъемность, которая начинается от 5 тонн и заканчивается 1000 тоннами. Промышленные домкраты различаются по конструкции, опорам. Существуют гидравлические бутылочные домкраты, клиновые, грузовые, алюминиевые, а также универсальные.

- выбор прессов зависит от открытой, закрытой рамы. Существуют автоматические и полуавтоматические прессы. 

Прессы подразделяются на напольные и настольные.
- гидравлические съемники используются при демонтаже деталей. Существуют механические гидравлические инструменты, универсальные и общего применения.

- при выборе клепаторов необходимо учитывать клепку деталей, их рихтовку и стяжку.

- при выборе механических домкратов необходимо учитывать тянущее или толкающее усилие для подъема, детали и узлы.

- при выборе режущего инструмента необходимо учитывать уголки, цепи, тросовые резаки.

- гидроцилиндры классифицируются на плунжерные, двухпоршневые. Гидравлические узлы бывают стандартные, морские, специальные. Гидроцилиндры различаются по типу присоединения.

В области гидравлики существуют различные трубогибы, инструменты для резьбовых соединений. Большой выбор гидравлических гайкорезов, гайковертов, механических мультипликаторов, тензорных домкратов, динамических ключей. Производятся различные гидравлические инструменты в зависимости от потребностей заказчиков, по определенным параметрам.

Разновидность оборудования позволяет рационально решать нестандартные задачи в области гидравлики. Широкий ассортимент гидравлических инструментов позволяет применять их в огромном спектре применения: и в аварийно-спасательных работах, подводных работах, технологических операций и др. С учетом современных технологий использование усовершенствованных гидравлических инструментов применяется даже в условиях невесомости. Наиболее популярными гидравлическими инструментами являются ручные механические мультипликаторы.

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