Как выбрать детский аккумуляторный автомобиль - Cars-Kids.com

Популярность аккумуляторных автомобилей среди детей и подростков с каждым годом только возрастает. Они просты в использовании, экологичны, лёгкие и имеют привлекательный внешний вид. На таком автомобиле любой ребёнок с радостью прокатится во дворе и получит яркие впечатления от вождения. Но как выбрать технику, которая прослужит не один сезон?

Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание родителям при покупке авто для своего ребёнка.

Назначение и особенности использования

Перед покупкой электромобиля важно определить, для каких целей он будет использоваться. От этого зависят технические характеристики, наличие функций и дополнительных опций.

Кратковременное катание в городской черте. Подойдёт автомобиль с небольшим запасом хода.

Обратите внимание! Для катания дома или во дворе подойдёт электромобиль с пластиковыми колёсами и задним приводом. Для езды по траве, грунту и труднопроходимым участкам необходима модель с высоким клиренсом и полным приводом.

Возраст и вес ребёнка

При выборе техники ориентируйтесь на рекомендации производителя по возрастной группе и допустимой нагрузке:

До 3 лет — компактные машины с небольшой грузоподъёмностью и минимальной скоростью.

— более функциональные модели с грузоподъёмностью до 30 кг. От 10 лет и старше — мощные электромобили с грузоподъёмностью от 50 кг и выше.

Мощность и скоростной режим

Выбирать транспортное средство по мощности необходимо с учётом возраста ребёнка, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. Скорость напрямую зависит от напряжения аккумулятора:

Для малышей — модели с АКБ 6В .

. Для подростков — автомобили с напряжением до 36В.

Тип аккумулятора

От типа аккумулятора зависит продолжительность катания. Более практичны модели со съёмной батареей — это позволяет заменить её и продлить время езды.

Средний срок службы аккумулятора — около 250 циклов зарядки (примерно 3 сезона).

Управление

Аккумуляторные автомобили могут иметь:

Самостоятельное управление — ребёнок управляет машиной с помощью педалей газа и тормоза.

— ребёнок управляет машиной с помощью педалей газа и тормоза. Пульт дистанционного управления — предназначен для малышей, позволяет родителям контролировать движение.

Проходимость

Проходимость зависит от дорожного просвета и типа колёс:

Пластиковые — лёгкие, но при езде издают больше шума.

— лёгкие, но при езде издают больше шума. Резиновые — лучше подходят для сложных участков, обеспечивают амортизацию и работают тише.

