Как выбрать детский аккумуляторный автомобиль - Cars-Kids.com

Популярность аккумуляторных автомобилей среди детей и подростков с каждым годом только возрастает. Они просты в использовании, экологичны, лёгкие и имеют привлекательный внешний вид. На таком автомобиле любой ребёнок с радостью прокатится во дворе и получит яркие впечатления от вождения. Но как выбрать технику, которая прослужит не один сезон?
Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание родителям при покупке авто для своего ребёнка.
Назначение и особенности использования
Перед покупкой электромобиля важно определить, для каких целей он будет использоваться. От этого зависят технические характеристики, наличие функций и дополнительных опций.
- Кратковременное катание в городской черте. Подойдёт автомобиль с небольшим запасом хода.
- Поездки на удалённые расстояния. Для загородных прогулок лучше выбирать модели с двумя аккумуляторами.
Обратите внимание! Для катания дома или во дворе подойдёт электромобиль с пластиковыми колёсами и задним приводом. Для езды по траве, грунту и труднопроходимым участкам необходима модель с высоким клиренсом и полным приводом.
Возраст и вес ребёнка
При выборе техники ориентируйтесь на рекомендации производителя по возрастной группе и допустимой нагрузке:
- До 3 лет — компактные машины с небольшой грузоподъёмностью и минимальной скоростью.
- 7–10 лет — более функциональные модели с грузоподъёмностью до 30 кг.
- От 10 лет и старше — мощные электромобили с грузоподъёмностью от 50 кг и выше.
Мощность и скоростной режим
Выбирать транспортное средство по мощности необходимо с учётом возраста ребёнка, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. Скорость напрямую зависит от напряжения аккумулятора:
- Для малышей — модели с АКБ 6В.
- Для подростков — автомобили с напряжением до 36В.
Тип аккумулятора
От типа аккумулятора зависит продолжительность катания. Более практичны модели со съёмной батареей — это позволяет заменить её и продлить время езды.
Средний срок службы аккумулятора — около 250 циклов зарядки (примерно 3 сезона).
Управление
Аккумуляторные автомобили могут иметь:
- Самостоятельное управление — ребёнок управляет машиной с помощью педалей газа и тормоза.
- Пульт дистанционного управления — предназначен для малышей, позволяет родителям контролировать движение.
Проходимость
Проходимость зависит от дорожного просвета и типа колёс:
- Пластиковые — лёгкие, но при езде издают больше шума.
- Резиновые — лучше подходят для сложных участков, обеспечивают амортизацию и работают тише.
