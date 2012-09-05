Войти / Зарегистрироваться
Как выбрать детский аккумуляторный автомобиль - Cars-Kids.com
13 Марта 2026
Теги: женщинам

Как выбрать детский аккумуляторный автомобиль - Cars-Kids.com

Двухместный электромобиль Mercedes Benz G63 AMG BRABUS 900 Rocket Edition 24V 4WDПопулярность аккумуляторных автомобилей среди детей и подростков с каждым годом только возрастает. Они просты в использовании, экологичны, лёгкие и имеют привлекательный внешний вид. На таком автомобиле любой ребёнок с радостью прокатится во дворе и получит яркие впечатления от вождения. Но как выбрать технику, которая прослужит не один сезон?

Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание родителям при покупке авто для своего ребёнка.

Назначение и особенности использования

Перед покупкой электромобиля важно определить, для каких целей он будет использоваться. От этого зависят технические характеристики, наличие функций и дополнительных опций.

  • Кратковременное катание в городской черте. Подойдёт автомобиль с небольшим запасом хода.
  • Поездки на удалённые расстояния. Для загородных прогулок лучше выбирать модели с двумя аккумуляторами.

Обратите внимание! Для катания дома или во дворе подойдёт электромобиль с пластиковыми колёсами и задним приводом. Для езды по траве, грунту и труднопроходимым участкам необходима модель с высоким клиренсом и полным приводом.

Возраст и вес ребёнка

При выборе техники ориентируйтесь на рекомендации производителя по возрастной группе и допустимой нагрузке:

  • До 3 лет — компактные машины с небольшой грузоподъёмностью и минимальной скоростью.
  • 7–10 лет — более функциональные модели с грузоподъёмностью до 30 кг.
  • От 10 лет и старше — мощные электромобили с грузоподъёмностью от 50 кг и выше.

Мощность и скоростной режим

Выбирать транспортное средство по мощности необходимо с учётом возраста ребёнка, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. Скорость напрямую зависит от напряжения аккумулятора:

  • Для малышей — модели с АКБ .
  • Для подростков — автомобили с напряжением до 36В.

Тип аккумулятора

От типа аккумулятора зависит продолжительность катания. Более практичны модели со съёмной батареей — это позволяет заменить её и продлить время езды.

Средний срок службы аккумулятора — около 250 циклов зарядки (примерно 3 сезона).

Управление

Аккумуляторные автомобили могут иметь:

  • Самостоятельное управление — ребёнок управляет машиной с помощью педалей газа и тормоза.
  • Пульт дистанционного управления — предназначен для малышей, позволяет родителям контролировать движение.

Проходимость

Интернет-магазин детских электромобилей Cars-Kids.comПроходимость зависит от дорожного просвета и типа колёс:

  • Пластиковые — лёгкие, но при езде издают больше шума.
  • Резиновые — лучше подходят для сложных участков, обеспечивают амортизацию и работают тише.

Большой выбор моделей

В интернет-магазине Cars-Kids.com представлен широкий ассортимент детских аккумуляторных автомобилей по доступным ценам. В каталоге вы найдёте модели таких марок, как:

  • Mercedes Benz
  • Dodge
  • Багги
  • Porsche Cayenne
  • Lexus LX
  • Lamborghini Huracán
  • Bugatti Chiron
  • Audi Q8 X Line
  • и другие
константин

