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Как выбрать букмекерскую контору для ставок
18 Декабря 2020

На отечественном рынке беттинга представлены легальные и оффшорные букмекерские конторы. У нового клиента есть выбор из более чем 200 букмекеров. Из такого разнообразия сложно сделать выбор. Букмекеры активно используют рекламу и бонусные предложения для привлечения клиентов, но чтобы не ошибиться с выбором, необходимо учитывать ряд критериев.

 

Надежность букмекерской конторы

О надежности букмекера говорит несколько факторов: возраст, лицензия, отзывы.

Первое, что необходимо сделать при выборе букмекерской конторы — проверить лицензию. Информация о ней должна быть на официальном сайте. Найдя лицензию переходим к изучению истории компании. Обычно работает правило, что чем старше букмекер, тем он надежнее. Исключение составляют конторы, которые являются дочерними предприятиями известных беттинговых холдингов.

Отзывы реальных игроков позволят оценить уровень сервиса конторы, а также потенциальные проблемы, которые могут возникнуть у нового клиента. К ним относятся проблемы с верификацией, выводом средств, расчетом ставок и других ситуаций.

 

Варианты пополнения счета и вывода средств

Многие начинающие бетторы халатно относятся к этому пункту и потом горько жалеют об этом. У букмекерской конторы есть несколько доступных платежных систем: банковские карты, QIWI, электронные кошельки и другие. Здесь собраны букмекеры, которые допускают использование QIWI-кошелька для вывода средств и внесения депозита.

При выборе платежной системы необходимо учесть размер комиссии за транзакцию, время зачисления средств и наличие подходящей валюты для игрового счета.

 

Линия, роспись и коэффициенты

Размер прибыли игрока зависит не только от успешности его ставок, но и размера коэффициентов. Все букмекеры закладывают в линию гарантированный процент прибыли. В среднем от находится на уровне 5-7%, иногда выше. Ряд букмекеров предлагает часть ставок с нулевой маржей. Чем ниже маржа, тем выше коэффициенты и соответственно выше доход игрока. Выбирая букмекера для ставок необходимо учитывать размер маржи на те виды спорта, на которые вы планируете делать ставки.

В линии букмекеров может быть от 20 до 50 спортивных дисциплин, количество турниров исчисляется сотнями, а ежедневных событий для ставок доходит до тысячи и иногда больше. Для профессионального игрока, важнее не большое количество спортивных событий, а большой выбор турниров, на которые он планирует ставить. Это же правило действует и при анализе росписи. Важнее не ее глубина, а наличие подходящих рынков для ставок.

 

Доступность

Букмекерские конторы активно используют Интернет для приема ставок. Если вы предпочитаете делать ставки по старинке, то вам подойдут только легальные букмекеры, которые имеют сеть офисов и клубов для ставок. Оффшорные букмекеры принимают только интерактивные ставки. К слову, есть и легальные букмекеры, которые отказались от клубов и сосредоточились только на интерактивных ставках.

У современного игрока нет проблем с тем, чтобы заключить пари не выходя из дома. Доступ к сайту БК есть с ПК и других устройств. Для входа на сайт со смартфона можно воспользоваться мобильной версией основного сайта или установить специальное приложение для ставок. При выборе букмекеры выбираем тот формат ставок, который больше всего подходит.

 

Бонусная программа

Подошли к самому сладкому — возможности получить бонусы за регистрацию в БК. Букмекеры предлагают разные бонусы, но все они направлены на привлечение новых игроков. Фрибеты, удвоение депозита и другие бонусы позволяют получить дополнительную прибыль, но они не должны быть главными факторами при выборе букмекерской конторы. Хорошие коэффициенты намного важнее, чем страховка первой ставки или удвоение депозита, которое в будущем еще надо отыграть.

Ставки на спорт — приятное развлечение, которое может перерасти в постоянный источник получения дополнительной прибыли. Играем с удовольствием, не рискуем понапрасну и хороший результат не заставит себя ждать.

 

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