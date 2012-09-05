Многие автовладельцы часто задаются вопросом относительно того, как в машине можно разместить большое количество вещей. Багажник на крышу – это оптимальный вариант. Поэтому сегодня мы поговорим о дополнительном удобном багажнике для крыши автомобиля, о том, как правильно сделать выбор. Вас может заинтересовать велокрепление туле, если вы любите кататься на велосипеде, и хотите брать его в поездки.

Существует несколько видов крепления багажника на машину:

За водостоки. При этом способе можно подобрать багажники совершенно любой необходимой длины или размеров. Такой вид можно закрепить на многих автомобилях, у которых имеются водостоки по длине всей крыши.

Крепеж на специальные заглушки. Подойдет в случае, когда на вашем авто имеются пластиковые заглушки. Ими можно воспользоваться, чтобы прикрепить багажник на крышу.

Рейлинги. Представляют собой рейки вдоль всей крыши. Они могут крепиться сразу в нескольких местах.

Встроенные рейлинги. Подобные изделия проходят через всю длину крыши без просветов (в отличие от обычных рейлингов).

Т-образный способ крепления. Подходит больше для внедорожников и микроавтобусов. Рельсы укладывают по длине всей крыши, а поперечные рельсы можно фиксировать в любом месте за счет специальных закладных элементов.

В основном, все багажные системы состоят из нескольких частей:

универсальной опоры;

дуги необходимой длины;

крепежа.

Как правило, багажник на крышу автомобиля устанавливается достаточно просто и быстро. С этой задачей без проблем справится каждый владелец транспортного средства.

Велокрепление считают самым надежным и удобным вариантом для перевозки велосипедов. С его помощью можно перевезти один или даже несколько велосипедов за один раз. Тип крепления туле представлен несколькими видами моделей:

На фаркоп. Этот способ позволяет перевезти до четырех велосипедов одновременно.

На заднюю дверь автомобиля. Данный вариант подойдет тем, у кого нет фаркопа.

Крепление туле на крышу. Велосипеды при этом виде крепления фиксируются за колеса и раму. Вся крепежная система идет в наборе при покупке.

Каждый из перечисленных способов несложный в использовании. Все комплектующие компания-производитель тщательно тестирует перед тем как выпустить в продажу. Если вы заинтересованы в покупке продукции, которая будет устраивать по всем параметрам, обращайтесь в хорошо себя зарекомендовавший интернет-магазин.



