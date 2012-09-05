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Как выбрать автошколу и автоинструктора – советы для студентов
9 Апреля 2021
Теги: авто

Если вы решились получить водительские права и уже накопили сумму для обучения, то дело осталось за малым. Нужно только выбрать автошколу и автоинструктора. Для этого есть несколько полезных и простых советов. Давай посмотрим на них.

1) Выбирать автошколу нужно по своим деньгам. Возможно, вы уже накопили какую-то сумму, но боитесь выбрать плохой вариант. Не беспокойтесь. Почти все автошколы говорят одно и то же, программы обучения у всех одинаковые. Ваши знания в ваших руках. Вы можете начать заниматься еще до поступления. Купите книжку с правилами вождения, а также приобретите билеты для сдачи экзамена. Так вы сможете начать изучать ПДД. В автошколе нужно лишь слушать преподавателя и задавать вопросы.

2) Если у вас есть широкий выбор автошкол, то выбирайте ту, что ближе к дому. После университета никуда идти не хочется. Особенно, если идти далеко. Поэтому лучше всего выбрать автошколу рядом с домом.

3) Смотрите на программу обучения. Важно, чтобы вам подходил график и расписание обучения, а также чтобы у автошколы был свой автопарк и автодром. Самым лучшим вариантом будет, если вы запишитесь в государственную автошколу, которая бесплатно позволяет тренироваться на экзаменационном автодроме.

Итак, это не все полезные советы, которые помогут выбрать автошколу. Больше вы узнаете в этой статье «Как правильно выбрать автошколу ». Теперь перейдем к следующим советам:

1) Автоинструктор должен быть не слишком пожилой, но и не слишком молодой. Идеальный возраст 30-40 лет. Тогда вы лучше усвоите уроки

2) Опыт работы автоинструктора должен быть не менее 5 лет

3) У вас должно сразу наладиться общение с автоинструктором, чтобы в будущем вы могли разговаривать на одном языке

4) Если вам сложно дается обучение, то рекомендуем брать дополнительные занятия. Но помните, что вы должны сначала проехать все часы, за которые уже заплатили. Не закрывайте свою карточку раньше, даже если инструктор говорит вам, что вы уже отлично водите

5) Если у вас начались проблемы по учебе или вы не успеваете с курсовой и дипломной работой, то рекомендуем обратиться на сервис Анти-антиплагиат.рф. Здесь полезные статьи научат правильно писать любые письменные работы и правильно их оформлять. Также вы сможете заказать повышение уникальности текста онлайн до 80-90% без изменений в тексте

6) Старайтесь не пропускать занятия в автошколе, особенно когда проходят первую медицинскую помощь или занятия на тренажере

Таким образом, теперь вы знаете полезные советы, которые помогут вам правильно выбрать автошколу и автоинструктора. Желаем вам удачи.


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