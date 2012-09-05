Автомобильный аккумулятор — это важная часть транспортного средства. Без него невозможно запустить двигатель, он питает электроприборы в салоне, он же становится источником энергии для различных систем, когда мощности генератора не хватает. На сайте https://akb-center.ru/ можно узнать все об особенностях этого элемента.

При выборе автомобильного аккумулятора необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

емкость;

пусковой ток;

совместимость с системами машины;

полярность.

Важно, чтобы устройство было долговечным и качественным. Поэтому следует приобретать оборудование от известных брендов в крупных магазинах, дорожащих своей репутацией. При покупке необходимо осмотреть корпус и узнать дату изготовления детали. Важно, чтобы она была новой и в идеальном состоянии.





Емкость

Емкость автомобильного аккумулятора — это количество электроэнергии, которую он способен накопить. В зависимости от этого показателя детали делятся на 2 группы:

Для легкового транспорта. Емкость 45–66 А*ч. Запускает двигатель объемом 1,3–1,9 литров.

Для грузового транспорта. Емкость 75–90 А*ч. Запускается любой, даже самый мощный мотор.

Не следует устанавливать слишком мощный автомобильный аккумулятор. Это приведет только к лишним тратам, ведь его невозможно будет зарядить от обычного генератора. При этом он будет немного больше, чем деталь для легкового авто, поэтому его будет сложно установить под капотом.





Пусковой ток

Пусковой ток — это ток, который устройство способно выдать за короткий промежуток времени в момент запуска мотора. Чем больше этот показатель автомобильного аккумулятора, тем быстрее и проще заводится двигатель. На корпусе указывается данный параметр, рассчитанный при -18°С. Для бензинового транспорта следует приобрести устройство с пусковым током 255 А, а для дизельного — 300 А. При возможности следует выбирать технику с как можно большим значением.





Совместимость с машиной

Сейчас производители выпускают автомобильные аккумуляторы разных размеров, разработанные для машин из Азии или Европы. Первые короче и выше, чем вторые. В документации на машину указывается тип батареи, которую можно установить под капотом.

Для удержания элемента используются прижимные пластины или планки. Поэтому необходимо убедиться, что водитель сможет без проблем закрепить недавно приобретенную деталь.





Полярность

Выпускаются автомобильные аккумуляторы разной полярности, предназначенные для установки:

на отечественных машинах;

на иномарках.

Полярность — это расположение положительной клеммы. В устройствах первого типа она находится слева, а во втором случае — справа. Чтобы не ошибиться при выборе полярности, необходимо изучить техническую документацию на машину. При покупке автомобильного аккумулятора можно посоветоваться со специалистом, он поможет водителю подобрать исправно работающую деталь, подходящую для установки в его машине.



