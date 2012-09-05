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Как выбрать автомобильное масло
13 Марта 2021
Теги: авто

Все владельцы транспортных средств знают, что моторное масло нужно регулярно менять, но перед этим его еще нужно и приобрести. Ведь во многом от того, какого качества будет продукция, зависит работоспособность двигателя. Не хотите, чтобы машина ломалась, подходите к выбору автомобильного масла правильно. Для этого изучите несколько советов и рекомендаций от специалистов, опытных автовладельцев и механиков.


Выбираем автомобильное масло правильно, и покупаем задний бампер Лада Граната лифтбек

Если возникла необходимость в покупке запчастей или автомобильного масла, обращайтесь исключительно в магазины, реализующие оригинальные детали и являющиеся официальными представителями компаний производителей. Это гарантирует качество товара. Задний бампер Лада Граната лифтбек ВС АВТО – важная запчасть, поэтому ее покупке нужно уделить особое внимание, изучить продукцию внимательно, не торопясь.

Возникла необходимость купить для машины автомобильное масло – тогда воспользуйтесь советами профессиональных автомехаников:

  • подбираем масло, учитывая температурные особенности места проживания, в котором находится машина. Для жаркого климата подойдет машинная смазка с показателем 5W-40. Здесь важна вязкость технической жидкости. Смазка должна быть густой. Это позволит сохранить рабочие характеристики машины;
  • не забываем о SAE. Это сокращение расшифровывается как общество автомобильных инженеров. Классификация SAE укажет автовладельцу на то, в каких условиях можно эксплуатировать смазку. Если на масле стоит буква W, что расшифровывается как Winter, это говорит о том, что его можно использоваться в зимнюю погоду. Цифра перед буквой дает возможность понять, при какой температуре масло сохранит указанные производителем характеристики;
  • условия эксплуатации машины. Подбирая смазку, обратите внимание, в каких условиях и как используется автомобиль. Если транспортное средство ездит по дорогам большого города, то желательно предпочесть смазку классификации SAE с обозначением 5W-40, чтобы оно не теряло своих качеств.

Также специалисты отмечают, что на выбор автомобильного масла должен влиять стиль управления машиной. При агрессивном вождении стоит отдать предпочтение смазке, которая имеет специальную присадку и повышенную вязкость.

Важно, не экономить на покупке, потому что желание меньше потратить, может негативно отразиться на работе двигателя. Некачественная смазка потеряет свои свойства через 2-3 тысячи пройденных километров, а это может привести к износу деталей и дальнейшему дорогостоящему ремонту автомобиля. Правильный выбор автомобильного масла убережет машину от серьезных поломок. Не забывайте о том, что менять его необходимо каждые 8-10 тысяч километров. Внимательно изучите рекомендации по покупке автомобильного масла и делайте все правильно, чтобы машина как можно дольше была на ходу и не заглядывала в ремонтные мастерские.


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