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Как выбрать автохимию для автомобиля и мотоцикла
26 Января 2020
Теги: авто

Современные авто и другие транспортные средства требуют регулярного и серьезного ухода для сохранения своего функционала и привлекательного внешнего вида. Для того, чтобы продлить срок эксплуатации автомобильного или мотоциклетного двигателя, вам потребуется смазка либо специальные мото масла. Автозапчасти, даже самые качественные, могут сильно пострадать от трения, если не использовать соответствующую случаю автохимию. Подобрать все, что требуется для ухода за транспортом можно в интернет-магазине «МотоИмпорт».


Средства для ухода за салоном авто


Комфортабельность и привлекательный внешний вид салона авто сильно зависит не от цены вашей машины, а от того, насколько тщательно за ней ухаживают. Поверьте, разница между чисткой «бабушкиными» средствами и профессиональной автохимией будет видна на лицо. Сегодня отделка салона может состоять из разных материалов, от натуральной кожи, до пластиков, текстиля, резины. Специализированные средства выбираются с учетом материалов отделки, что позволяет добиваться наиболее качественного результата.

Кстати, такие средства, как и смазка, мото масла для автозапчастей, реализуются в удобных и компактных упаковках (тубусы, аэрозоли). Благодаря этому вы не переплатите лишнего, но добьетесь великолепного внешнего вида салона. Проконсультироваться по поводу автомобильной косметики можно в интернет-магазине «МотоИмпорт».


Мото масла и смазка для автозапчастей


В отличие от автохимии для салона и косметики, изготовленной для ухода за лакокрасочным покрытием, смазки и мото масла нужны для защиты двигателя, трансмиссии и мелких автозапчастей. Фактически, нет такого элемента в конструкции авто, который не требовал бы защитной обработки. Без смазки вы столкнетесь с регулярными поломками мелких деталей, и, в конце концов, из строя выйдет крупный узел, ремонт которого может влететь в копеечку.


Автохимия в интернет-магазине «МотоИмпорт»


Проблема с выбором автохимии только одна. На рынке действительно много брендов и производителей, поэтому новичку подобрать качественное мото масло может быть не просто. К счастью, требования к автохомии часто указаны в документах машины (если речь идет о смазке или других средствах для ухода за двигателем). Обратите внимание, что в интернет-магазине «МотоИмпорт» вы можете получить грамотную консультацию по данному вопросу. Профессиональные мастера уточнят модель авто или мотоцикла, и порекомендуют наиболее подходящую химию для транспортного средства в вашем ценовом диапазоне.

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