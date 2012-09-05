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Как восстановить кузов после ДТП
24 Февраля 2021
Теги: авто

ДТП может случиться с любым водителем. От этого никто не застрахован. Поэтому автомобилистам следует знать алгоритм действий по восстановлению транспортного средства после аварии.


Ощенка ущерба

Ориентировочная стоимость ремонта авто после ДТП определяется в процессе оценки ущерба. Для этого стоит воспользоваться услугами проверенного специалиста, помощь которого позволит понять подлежит ли автомобиль восстановлению. Например, если стоимость ремонта выйдет больше половины рыночной цены транспортного средства, его восстановление становится мало актуальным. К слову, сегодня услугу оценки ущерба оказывают не только профильные специалисты страховых компаний, но и обычные автомобильные сервисы.


Определение сложности ремонта

Если же кузовной ремонт автомобиля будет целесообразен, необходимо определить его сложность. Он может быть:

  • локальным;
  • косметическим;
  • средней сложности;
  • капитальным.

Локальный ремонт считается наиболее экономичным решением. Он актуален при наличии несущественных дефектов. В ходе локального ремонта обычно выполняется рихтовка вмятин, сколов, царапин и прочих дефектов. Цена рихтовки кузова автомобиля будет зависеть от сложности имеющихся дефектов.

Косметический ремонт предполагает шпатлевание, покраску и полировку ЛКП. В ходе подобных ремонтных работ также обновляется защитное покрытие авто.

Кузовные работы средней сложности предусматривают удаление вмятин большого диаметра и сварку трещин. Данная категория ремонтных работ также предполагает демонтаж, восстановление и замену бамперов, дверей, порогов, крышки багажника, колесных арок, стекол, крыши и других элементов кузова.

Наконец, капремонт заключается в проведении технологически сложных сварочных и стапельных работ, направленных на восстановление геометрии кузова и устранение перекосов рамы.


Финальные работы по ремонту авто

После устранения основных проблем мастера автосервиса должны выполнить обработку кузова антикоррозийными составами. В ходе финальных ремонтных работ также выполняется полировка лакокрасочного покрытия. Дополнительно могут быть нанесены и другие защитные средства.

После завершения покрасочных и полировочных работ лакокрасочное покрытие должно быть тщательно высушено в специальном боксе. На последнем этапе ремонтных работ выполняется установка ранее демонтированного оборудования и тестирование автомобиля.


Сколько стоит кузовной ремонт после ДТП?

Стоимость кузовного ремонта определяется в индивидуальном порядке. Она зависит от серьезности ДТП и появившихся дефектов. Это могут быть как незначительные царапины на кузове, так и серьезные вмятины. Причем в ходе аварии может пострадать как один элемент кузова, так и сразу несколько. Поэтому чтобы узнать точную цену кузовного ремонта, необходимо сначала обратиться в автосервис, специалисты которого осмотрят авто и определят степень серьезности повреждений.


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