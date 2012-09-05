В современных домах чердачное пространство уже не считается вспомогательным помещением, предназначенном для сбора ненужных вещей. Многие владельцы недвижимости реконструируют чердаки, превращая их в жилые мансарды. Хотя эта процедура довольно сложная, что связано с определенными трудностями. Прежде всего нужно знать, как правильно утеплить мансарду, чтобы она стала пригодной для проживания, особенно зимой. Да и летом качественная теплоизоляция поможет сохранить микроклимат внутри, изолируя от нагретой крыши.





Как утеплить мансарду: нюансы проектирования

Планируя соответствующие работы важно учитывать особенности чердачного пространства.

Наклонные кровельные скаты.

Под углом утеплить крышу под мансарду https://angm.by/catalog/tekhnonikol/teploizolyatsiya/tekhnonikol-dlya-krovli сложнее, чем укладывать защитные слои на просто вертикальных или горизонтальных основаниях. Материал высокой плотности здесь лучше не использовать, нужен эластичный и гибкий изолятор.

Теплопроводность кровельной системы.

Необходимо решить, как утеплить крышу мансарды, чтобы избежать повышения нагрузки на конструктивные элементы – стропила, обрешетку. Поэтому надо использовать ту защиту, которая понизит значение теплопроводности, но по минимуму увеличит вес.

Надежная гидроизоляция.

Кровля дома постоянно контактирует с осадками. Кроме этого, велик риск образования конденсата, из-за конвекции теплых и холодных потоков воздуха. Поэтому перед тем, как утеплить мансарду изнутри своими руками, нужно продумать эффективную вентиляцию и гидрозащиту теплоизолирующего слоя.





Подходящие материалы

С учетом перечисленных выше особенностей четко определяются способы теплоизоляции. Например, сыпучий изолятор можно укладывать только на пол, а чтобы утеплить потолок мансарды эта технология не подходит. Универсальными материалы для решения данного вопроса являются экструдированный пенополистирол и минеральная вата, которые в ассортименте можно купить в каталоге компании «АНГрупп-М». Эти материалы хорошо подходят для укладки на любые поверхности – пол, стены или наклонный потолок.

Пенополистирол XPS – несмотря на плотную структуру обладает небольшим весом, удерживает тепло, экологически безопасен и негорюч. Эффективно противостоит проникновению влаги и сохраняет пониженную теплопроводность при температурных перепадах. Но у этого материала плохая пластичность, поэтому он используется на больших площадях.

Минвата – эластичный теплоизолятор, которым можно утеплить кровлю мансарды, стены, пол любой геометрии. Удобно работать с минераловатным материалом на розных выступах – балки, стропила, уплотняя теплозащиту по краям. Так устраняются возможные зазоры. Дополнительное преимущество у подобной волокнистой структуры – звукопоглощение, что особенно важно на время дождя. Но минвата боится влаги, из-за которой повышается ее теплопроводность. Поэтому нужно предварительно сделать гидрозащиту под теплоизоляционный слой.





Утепление мансарды

Этап 1. Подготовка поверхности. При использовании пенополистирола на основания закрепляется паропроницаемая пенка, которая повысит вентилируемость теплозащитного слоя. Вместе с минераловатными аналогами используется уже гидрозащитная пленка, потому что такой изолятор сам способен «дышать», но от влаги требует дополнительной защиты.

Этап 2. Монтаж изолятора. Выполняется в соответствии с рекомендациями относительно используемого вида. Важно избежать щелей, зазоров, в которых позже образуются «мостики холода».

Этап 3. Пароизоляционная мембрана укладывается поверх закрепленного изолятора. Охватывая не только защитный материал, но и конструктивные элементы.



