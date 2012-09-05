Перед тем, как установить смеситель на кухне, его необходимо выбрать, чтобы он прослужил не один месяц. Чтобы выбрать качественный смеситель, необходимо обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Более 90% смесителей на рынке представлены двумя видами: силуминовый и латунный.

Силуминовые смесители самые дешевые, но, их недостаток низкая прочность материала. Поэтому, рекомендуем брать латунный. Определить материал изготовления несложно. Если смеситель сделан из латуни он будет тяжелый, увесистый. Если вес легкий, то материал изготовления – силумин.

Смесители могут быть разных типов: двухвентильные, однорычажные, термостатические. Самые надежные и менее удобные – двухвентильные. Вам придется двумя рукам и регулировать вентили, чтобы выставить воду нужной температуры.

Самый распространенный тип смесителей для кухни – однорычажный. Вместо двух вентилей, за смешивание горячей и холодной воды отвечает один рычаг, что очень удобно. Такие смесители менее надежны, но более практичны и приемлемы по цене.

Термостатические смесители подают воду той температуры, которая задана вами, что очень удобно и не требует дополнительных регулировок руками. Недостаток таких смесителей их высокая стоимость.

Установка смесителя на кухне

Перед началом выполнения работ, следует перекрыть подачу воды и освободить место на раковине и под ней. Для подключения смесителя берем и прикручиваем к нему гибкие шланги подачи воды. Рекомендуем вам подсоединять шланги, купленные отдельно, а не те, которые идут в стандартной комплектации вместе со смесителем.

Шланги нужно подсоединить к нижней части смесителя в разъемы. Для этого нужно воспользоваться гаечным ключом (обычно 10 или 11).

Когда шланги подсоединены, вставьте смеситель в разъем на раковине. Теперь нужно закрепить сам смеситель, чтобы он не болтался. Для этого на нем имеется зажимная гайка. Подберите необходимого размера ключ и снизу раковины закрутите гайку. Закручивайте гайку до тех пор, пока смеситель не будет надежно закреплен, но не переусердствуйте, чтобы не повредить резьбу.

Далее потребуется немного ловкости, чтобы теперь подсоединить шланги, непосредственно к трубам подачи холодной и горячей воды. Наденьте концы шлангов на резьбу труб и с помощью гаечных ключей, нужного размера, постепенно затяните соединение. Обязательно смотрите, чтобы на шлангах были резиновые или силиконовые прокладки. Если их нет, то следует купить их отдельно под размер соединения, или же дополнительно обмотать резьбу на трубах паклей обмазанной в силикон или краску. Это позволит надежно соединить трубы подачи воды со шлангами.

Рассчитывайте усилие по затяжке соединений. Чрезмерные усилия, могут привести к повреждению гайки или уплотнительной прокладки, а недостаточные усилия приведут к протечке воды на стыке.

Установка смесителя на кухне несложная работа, но требующая внимательности и терпения. После того, как он установлен, а шланги подсоединены, включите воду и проверьте, нет ли протекания на стыках. Для этого вытрите насухо шланги и гайки и приложите кусочек салфетки или туалетной бумаги. Если есть протекание, салфетка станет влажной. Тогда потребуется затянуть гайку сильнее или заменить прокладку.



