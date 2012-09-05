Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Как установить смеситель на кухне




Как установить смеситель на кухне
16 Марта 2017

Перед тем, как установить смеситель на кухне, его необходимо выбрать, чтобы он прослужил не один месяц. Чтобы выбрать качественный смеситель, необходимо обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Более 90% смесителей на рынке представлены двумя видами: силуминовый и латунный.

Силуминовые смесители самые дешевые, но, их недостаток низкая прочность материала. Поэтому, рекомендуем брать латунный. Определить материал изготовления несложно. Если смеситель сделан из латуни он будет тяжелый, увесистый. Если вес легкий, то материал изготовления – силумин.

Смесители могут быть разных типов: двухвентильные, однорычажные, термостатические. Самые надежные и менее удобные – двухвентильные. Вам придется двумя рукам и регулировать вентили, чтобы выставить воду нужной температуры.

Самый распространенный тип смесителей для кухни – однорычажный. Вместо двух вентилей, за смешивание горячей и холодной воды отвечает один рычаг, что очень удобно. Такие смесители менее надежны, но более практичны и приемлемы по цене.

Термостатические смесители подают воду той температуры, которая задана вами, что очень удобно и не требует дополнительных регулировок руками. Недостаток таких смесителей их высокая стоимость.

Установка смесителя на кухне

Перед началом выполнения работ, следует перекрыть подачу воды и освободить место на раковине и под ней. Для подключения смесителя берем и прикручиваем к нему гибкие шланги подачи воды. Рекомендуем вам подсоединять шланги, купленные отдельно, а не те, которые идут в стандартной комплектации вместе со смесителем.

Шланги нужно подсоединить к нижней части смесителя в разъемы. Для этого нужно воспользоваться гаечным ключом (обычно 10 или 11).

Когда шланги подсоединены, вставьте смеситель в разъем на раковине. Теперь нужно закрепить сам смеситель, чтобы он не болтался. Для этого на нем имеется зажимная гайка. Подберите необходимого размера ключ и снизу раковины закрутите гайку. Закручивайте гайку до тех пор, пока смеситель не будет надежно закреплен, но не переусердствуйте, чтобы не повредить резьбу.

Далее потребуется немного ловкости, чтобы теперь подсоединить шланги, непосредственно к трубам подачи холодной и горячей воды. Наденьте концы шлангов на резьбу труб и с помощью гаечных ключей, нужного размера, постепенно затяните соединение. Обязательно смотрите, чтобы на шлангах были резиновые или силиконовые прокладки. Если их нет, то следует купить их отдельно под размер соединения, или же дополнительно обмотать резьбу на трубах паклей обмазанной в силикон или краску. Это позволит надежно соединить трубы подачи воды со шлангами.

Рассчитывайте усилие по затяжке соединений. Чрезмерные усилия, могут привести к повреждению гайки или уплотнительной прокладки, а недостаточные усилия приведут к протечке воды на стыке.

Установка смесителя на кухне несложная работа, но требующая внимательности и терпения. После того, как он установлен, а шланги подсоединены, включите воду и проверьте, нет ли протекания на стыках. Для этого вытрите насухо шланги и гайки и приложите кусочек салфетки или туалетной бумаги. Если есть протекание, салфетка станет влажной. Тогда потребуется затянуть гайку сильнее или заменить прокладку.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке