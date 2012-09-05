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Как улучшить звук в автомобиле
27 Апреля 2017

Редко можно встретить машину, оснащенную действительно хорошей акустикой. Чаще звучание музыки оставляет желать лучшего. И, естественно, возникает желание исправить сложившуюся ситуацию.

Замена динамиков

Очевидным решением будет заменить штатную акустику на более качественную и дорогую. Динамики - это автоаксессуары, которые чаще остальных подвергаются замене.

Автомобили средней ценовой категории обычно оснащены, мягко говоря, не самой качественной аудиосистемой. Да и более дорогие машины вряд ли смогут похвастаться сногсшибательным звучанием.

Многие побаиваются менять динамики, оставив штатную магнитолу в комплектации. Но не стоит переживать, обычно с подключением новой акустики проблем не возникает.

Необходимо тщательно подготовить машину к установке аудиосистемы. В этот процесс входит шумоизоляция и устранение ненужных вибраций. Это нужно для более чистого и качественного звука. Замена акустики не заставит вас разориться - динамики и установка стоят весьма недорого. Зато звучание станет существенно лучше.

Дополнительный усилитель звука

Если вас все еще не устраивает качество звучания, выход - установить внешний усилитель звука. Конечно, после замены динамиков звук устроит водителя, который просто хочет слушать музыку в качестве фона во время езды. Но если вы хотите большего, придется раскошелиться.

Самая большая сложность - практически ни одна магнитола не оснащена линейными выходами для внешнего усилителя. И поэтому вам непременно понадобится грамотный специалист, который сможет решить эту проблему. Самым дорогим и качественным решением будет разобрать магнитолу и доработать ее, оснастив нужными выходами.

Может стоит заменить штатную магнитолу?

Это идеальное решение, но достаточно дорогое. Если ваш бюджет позволяет приобрести новое головное устройство вместе с акустической системой - естественно, идите этим путем. Вам не нужно ломать голову над тем, как бы все нужные аксессуары упаковать в салон вашего автомобиля.

Сабвуфер для любителей хороших басов

Если вас полученный после всех перемен результат все еще не устраивает - установите сабвуфер. Но здесь есть одна загвоздка. Готовый сабвуфер не даст желаемого результата. Необходимо собирать его конкретно под ваш автомобиль и аудиосистему. Это дополнение понадобится любителям музыки, основную роль в которой играют басы. Если вы слушаете легкие композиции, не стоит тратить деньги на сабвуфер.


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