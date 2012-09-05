Сейчас особой популярностью пользуются деревянные конструкции. Древесина отличаются не только эстетикой, но и прочностью, экологичностью. Тем не менее, и у нее отмечаются свои недостатки – дерево подвергается влиянию погоды и насекомых. Как это предотвратить? Просто – необходимо использовать пропитку для дерева Tikkurila.

Преимущества средства:

Повышенная защита древесины от негативного влияния природных явлений, дождя, ветра и пр.

Влагоустойчивость, гарантирующая барьер от пыли и грязи.

Защита от трещин.

Исключение возникновения серого оттенка изделия.

Правильное пропитывание структуры древесины.





Классификация антисептиков Tikkurila

Существует две условные разновидности: составы защитные и укрывающие.

Защитные необходимо наносить до окрашивания. Они представляют собой бесцветные продукты, которые отлично пропитывают древесину и исключают возникновение пленки. По сути - это грунты Тиккурила, предназначенные для дерева.

Укрывающие продукты предназначены для деревянных конструкций, которые находятся на улице. Они подходят для заборов, решеток, лестниц, беседок, перил, террас, настилов.

Отдельно стоит сказать, что бесцветный антисептик гораздо дешевле в сравнении с колорированным. Он подходит для разбавления и осветления составов.





Технология нанесения

Для работы подойдет только чистая поверхность, для обработки которой использовался гипохлоритный состав.

Если дерево старое, его изначально необходимо очистить от предыдущих составов, зашкурить, создать гладкое основание.

Перед использованием продукт (пропитку) размешивают, в качестве инструмента для нанесения покупается кисточка или губка. Основной совет – прижимайте их покрепче к поверхности.

Через полчаса необходимо убрать излишки. Если поверхность пористая, наносятся 2 слоя. В качестве разбавителя выступает уайн-спирит или вода (выбор зависит от состава).





Ошибки при обработке

Не соблюдаются рекомендации, которые были указаны на инструкции.

Для работы подбираются неправильные условия.

Средства не подходит для дальнейших условий использования.

Основание не подготовлено перед обработкой.

Неправильно выбран разбавитель.

В качестве вывода стоит сказать, что пропитка отлично пропитывает древесину и создает прочный барьер, защищающий от погодных явлений.

Антисептические составы покупаются для разных целей: консервирующей, отбеливающей, защитной, бесцветной, тонирующей, декоративное и пр. Выбор индивидуален.



