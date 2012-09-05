Для того чтобы автомобиль засиял новыми красками, достаточно выполнить наружный тюнинг. Под этим процессом подразумеваются определенные доработки, благодаря которым машина становится индивидуальной, эстетичной и неповторимой. Все это достигается за счет использования дополнительных аксессуаров, представленных на мировом рынке в широком ассортименте. В частности, это касается дефлекторов, радиаторных решеток, обвесов, декоративных накладок и прочего.

Если же говорить о дефлекторах, они сами по себе подразделяются на несколько типов, в зависимости от места размещения на автомобиле. Здесь выделяют изделия для капота и боковых окон машины.

Мухобойки (дефлекторы капота) используются для обеспечения максимальной защиты головной части кузова от негативного воздействия окружающих факторов. Эти изделия представлены в виде небольших накладок, предназначенных для установки на передней кромке капота. За счет несколько приподнятой формы, дефлекторы изменяют направление воздушных потоков при передвижении на большой скорости. Таким образом, появляется возможность отвести инородные части от кузовной части.

Ветровики (дефлекторы боковых окон) устанавливаются в верхней части дверей машины. Они одновременно выполняют несколько функций. С одной стороны при помощи ветровиков можно предупредить вероятность проникновения мелких камней и прочего мусора в салон авто. кроме этого данные приспособления предупреждают вероятность проникновения атмосферных осадков при езде в непогоду со спущенными окнами. Также изделия обеспечивают регулярное проветривание салона, и вместе с этим ликвидируют сквозящие потоки. На https://mycar24.com.ua/shop/vetroviki/index.html можно посмотреть на все разнообразие комплектов.

Как первый, так и второй тип дефлекторов, кроме защитной функции способен улучшать внешние данные любого транспортного средства.

Радиаторные решетки – это изделия, расположенные в головной части кузова. Они также одновременно выполняют несколько задач. Здесь можно говорить о защите радиатора от мелкий камней и химических реагентов, что в свою очередь положительным образом влияет на его срок службы. Кроме этого привлекательная решетка радиатора, выполненная из особо прочного материала, улучшает экстерьер машины.

Что касается автомобильных обвесов, они чаще всего используются для защиты кузовной части авто от механических разрушений в момент столкновения. Кроме этого некоторые модели обвесов, которые в дополнительном порядке размещаются на порогах машины, облегчают посадку и высадку из авто, что особенно важно для владельцев внедорожников. Также подобные конструкции улучшают аэродинамические показатели транспортных средств, ввиду чего улучшается прижимная сила и управляемость.

А вот декоративные накладки, которые используются как снаружи, так и внутри автомобиля, подчеркивают индивидуальность и оригинальность транспортного средства.



