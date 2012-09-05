Среди огромного разнообразия онлайн-заведений на просторах интернета, казино Корона имеет лучшую репутацию. Оно заслужило любовь своих пользователей и популярность именно потому, что предоставляет максимально комфортную игру. На сайте kazino-korona.com вы можете найти большое количество видеослотов, которые подойдут любому, как начинающему, так и профессиональному игроку. Все автоматы имеют сертификаты и лицензии, так казино работает с такими известными компаниями-производителями:

NetEnt;

Microgaming;

Novomatic;

Igrosoft;

Megajack и другие.

Главным приоритетом клуба Корона является безопасность и конфиденциальность личных данных пользователя. Интерфейс сайта продуман и очень понятен в управлении, разобраться в нем сможет даже тот, кто попал к нам впервые.





Основные достоинства казино Корона

Казино Корона является местом, где вам комфортно и удобно будет провести свой досуг. Мы пользуемся огромной популярностью и доверием, обеспечиваем своим пользователям лучшие оптимальные условия пребывания на сайте. В казино Корона играть на деньги или в демонстрационном режиме может любой игрок, делает он этот выбор самостоятельно.

Вот основные достоинства казино Корона:

все видеослоты имеют сертификаты и лицензии;

техническая служба поддержки работает 24/7 и помогает решать любые вопросы, касающиеся работы сайта;

специальная программа, созданная нашими разработчиками, обеспечивает полную защиту персональных данных и безопасность денежных транзакций;

регистрация проста и очень быстрая;

возможность играть в двух режимах;

простой интерфейс и удобная навигация;

красочный дизайн ресурса;

работа с производителями игрового софта известными во всем мире;

пополнение и вывод средств лучшими платежными системами.

Преимуществом для зарегистрированных пользователей является то, что они могут стать участниками бонусной программы лояльности казино. Благодаря участию в акциях, турнирах, всевозможных лотереях можно увеличить банкролл, а также при активном участии в жизни ресурса пользователь может стать VIP-клиентом. Это дает особый статус.

VIP-статус дает игрокам больше преимуществ: вывод и обработка средств происходит быстрее, им, в первую очередь, доступны новинки и всевозможные акционные бонусы.





Вывод средств и служба технической поддержки

Вывод средств очень прост. Казино Корона работает со многими платежными системами:

Яндекс Деньги;

Приват24;

WebMoney;

QIWI;

банковские карты Visa/Mastercard.

Существует возможность пополнить счет по sms-сообщению.

Все эти системы и способы доступны пользователю, и каждый может быть уверен, что все транзакции под надежной защитой, как программных разработчиков, так и программой платежных систем.

При возникновении вопросов связанных с выводом средств или еще чем-то, вы всегда можете обратиться в службу поддержки казино Корона. Общаться с операторами можно через электронную почту, в онлайн-чате или позвонить по телефону. Помощь будет оказана быстро и квалифицированно. Ответа долго ждать не придется.

Посетите казино Корона, станьте активным участником, и на собственном опыте убедитесь — как выгодно быть VIP-клиентом.



