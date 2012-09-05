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Как стать VIP-клиентом казино Корона
9 Марта 2020
Теги: Игры

Среди огромного разнообразия онлайн-заведений на просторах интернета, казино Корона имеет лучшую репутацию. Оно заслужило любовь своих пользователей и популярность именно потому, что предоставляет максимально комфортную игру. На сайте kazino-korona.com вы можете найти большое количество видеослотов, которые подойдут любому, как начинающему, так и профессиональному игроку. Все автоматы имеют сертификаты и лицензии, так казино работает с такими известными компаниями-производителями:

  • NetEnt;
  • Microgaming;
  • Novomatic;
  • Igrosoft;
  • Megajack и другие.

Главным приоритетом клуба Корона является безопасность и конфиденциальность личных данных пользователя. Интерфейс сайта продуман и очень понятен в управлении, разобраться в нем сможет даже тот, кто попал к нам впервые.


Основные достоинства казино Корона

Казино Корона является местом, где вам комфортно и удобно будет провести свой досуг. Мы пользуемся огромной популярностью и доверием, обеспечиваем своим пользователям лучшие оптимальные условия пребывания на сайте. В казино Корона играть на деньги или в демонстрационном режиме может любой игрок, делает он этот выбор самостоятельно.

Вот основные достоинства казино Корона:

  • все видеослоты имеют сертификаты и лицензии;
  • техническая служба поддержки работает 24/7 и помогает решать любые вопросы, касающиеся работы сайта;
  • специальная программа, созданная нашими разработчиками, обеспечивает полную защиту персональных данных и безопасность денежных транзакций;
  • регистрация проста и очень быстрая;
  • возможность играть в двух режимах;
  • простой интерфейс и удобная навигация;
  • красочный дизайн ресурса;
  • работа с производителями игрового софта известными во всем мире;
  • пополнение и вывод средств лучшими платежными системами.

Преимуществом для зарегистрированных пользователей является то, что они могут стать участниками бонусной программы лояльности казино. Благодаря участию в акциях, турнирах, всевозможных лотереях можно увеличить банкролл, а также при активном участии в жизни ресурса пользователь может стать VIP-клиентом. Это дает особый статус.

VIP-статус дает игрокам больше преимуществ: вывод и обработка средств происходит быстрее, им, в первую очередь, доступны новинки и всевозможные акционные бонусы.


Вывод средств и служба технической поддержки

Вывод средств очень прост. Казино Корона работает со многими платежными системами:

  • Яндекс Деньги;
  • Приват24;
  • WebMoney;
  • QIWI;
  • банковские карты Visa/Mastercard.

Существует возможность пополнить счет по sms-сообщению.

Все эти системы и способы доступны пользователю, и каждый может быть уверен, что все транзакции под надежной защитой, как программных разработчиков, так и программой платежных систем.

При возникновении вопросов связанных с выводом средств или еще чем-то, вы всегда можете обратиться в службу поддержки казино Корона. Общаться с операторами можно через электронную почту, в онлайн-чате или позвонить по телефону. Помощь будет оказана быстро и квалифицированно. Ответа долго ждать не придется.

Посетите казино Корона, станьте активным участником, и на собственном опыте убедитесь — как выгодно быть VIP-клиентом.


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