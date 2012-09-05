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Как спасти целый город
1 Сентября 2020
Теги: авто

Еще раз обратимся к статистике: опоздание «скорой» увеличивает смертность участников ДТП более чем на треть (!). Но проблема не только в том. чтобы прибыть на место аварии вовремя. Есть и другие факторы, мягко говоря, не способствующие сохранению жизни и здоровья пострадавших: нарушение правил транспортировки раненых. несвоевременный вызов медиков (это в крупных городах у всех есть мобильные телефоны). недостаток медикаментов и других средств первой помощи. Отсутствие необходимых навыков оказания доврачебной помощи у «рядовых» участников движения, кстати говоря, становится причиной смерти каждого пятого пострадавшего.

Нередко на место происшествия первыми приезжают сотрудники других ведомств: ГАИ, Службы спасения, пожарные. Они по своему статусу просто обязаны уметь оказать доврачебную помощь людям. К сожалению, жизнь нередко демонстрирует обратное: грубая мужская сила и отсутствие опыта (а порой даже и необходимых теоретических знаний) иногда приносят пострадавшему только вред.

Если просят — уступи!

Некоторые чиновники от здравоохранения утверждают, что показатель смертности в ДТП мог бы быть на четверть ниже, обладай врачи достаточной квалификацией. При этом нельзя не учитывать и другие всем известные проблемы: кадры (большинство людей, оставшихся работать в «скорой», — романтики. готовые терпеть все тяготы этой нелегкой жизни за копейки), изношенная техника — в морозы добрая половина машин просто не заводится.

Как бы то ни было, но все же не стоит быть равнодушными к чужим бедам, лучше посторониться, пропустив бело-красное авто, синими огнями и сиреной призывающее водителей уступить ему дорогу. В этот момент помощь медиков так нужна кому-то! На их месте в любой момент можем оказаться и мы...


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