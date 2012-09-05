Высокая сетевая репутация является обязательным условием успешного онлайн-бизнеса. Одним из атрибутов известного бренда являются доменные имена электронной почты. Посудите сами, разве будет серьезная фирма рассылать своим клиентам письма при помощи общеизвестных бесплатных почтовых сервисов?

Как-то несолидно выглядит – manager@mail.ru

Совсем другое дело – manager@nashafirma.ru

Вспомните хотя бы недавний скандал с Хиллари Клинтон, которая значительно утеряла свой авторитет серьезного политика после того как выяснилось, что в бытность Госсекретарем США она вела служебную переписку при помощи публичной почты.

Выгоды и преимущества электронной почты на своем домене

Актуальный тренд – персонализация отношений с клиентами и партнерами. Собственное доменное имя почты позволит вам предоставить отдельный именной адрес буквально каждому сотруднику.

Клиент компании сможет вести деловую переписку непосредственно с персональным менеджером. Обращение клиента, заказ гарантированно попадут в нужные руки и никогда не затеряются в общей массе корпоративной корреспонденции.

Адрес почтового ящика с именем сотрудника и фирменным доменом мгновенно повышает лояльность клиентов.

Менеджер компании по виду имейла может мгновенно определяет приоритет сообщения – от клиента, от партнера, от другого сотрудника, от руководства.

Как создать почту со своим доменом

Прежде всего, вам понадобится собственно домен. Зарегистрировать доменное имя можно самостоятельно у аккредитованного регистратора либо в общем получить пакете сервисов у хостинг-провайдера.

Следующий вопрос – выбор почтового сервиса, здесь есть варианты.

Некоторые хостинги предоставляют любое количество почтовых ящиков на домене и вам ничего не придется дополнительно делать – только в панели управления создавать нужные вам адреса.

Использовать для создания корпоративной почты сторонний сервис. Это может быть почта Mail, Yandex, Google либо специализированный сервис для бизнеса.

Выбор зависит от объема представляемых услуг и цены вопроса.

Обратите внимание, создавая почту непосредственно на сервере провайдера либо на публичном mail-сервисе уровень защищенности будет значительно ниже, нежели в коммерческих почтовых сервисах.

Хороший почтовый клиент, как Thunderbird, уведомляет ваших корреспондентов о том, что письмо проходит по незащищенному каналу связи и может представлять потенциальную опасность. Разве такая ситуация повысит авторитет вашей компании?

Поэтому – чем крупнее бизнес, тем более солидный почтовый сервис нужно привлекать.

Технические вопросы создания почты на домене

Общий алгоритм примерно одинаков, однако в каждом случае, в зависимости от провайдера хостинга и почтового сервера вам будут предоставлены свои инструкции.

Зарегистрировать доменное имя.

Подтвердить владение доменом.

Настроить запись почтового маршрутизатора MX.

Создавать почтовые ящики и наслаждаться пользованием.

Способы подтверждения, что вы указываете именно ваш домен, могут быть разными. Чаще всего вам будет предложено скопировать в корневой каталог вашего сайта предложенный файл либо внести изменения в параметры CNAME для DNS. Настройка MX заключается в удалении старых данных и указании адреса почтового сервера, который отныне будет обрабатывать вашу корреспонденцию. Все это делается в консоли управления сайтом и в интерфейсе настройки домена.

Обычно хорошие провайдеры стараются минимизировать усилия клиента и если вам предлагают очень много настраивать и заполнять вручную, скорее всего, сервис работает по устаревшим технологиям и следует задуматься о поиске чего-то более современного.

Инструкция по созданию Яндекс.Почты для домена на примере хостинг-провайдера Sweb.ru

На сайте Sweb.ru можно одновременно арендовать хостинг для сайта, зарегистрировать доменное имя и после этого нужно перейти по адресу https://pdd.yandex.ru/domains_add/ для подключение домена к почтовым ящикам.

Скопируйте или напечатайте доменное имя вашего сайта в указанное поле формы.

Чтобы продолжить, необходимо авторизоваться в сервисах Яндекса. Для этого вам нужен какой-либо обычный адрес электронной почты Яндекса. Если нет – можно тут же и зарегистрировать.

Теперь Яндекс хочет получить от вас доказательства, что это именно на свой домен вы собираетесь создавать почту.

Самый простой способ подтвердить права на домен – загрузить предложенный Яндексом файл в корневую папку вашего сайта на хостинге Sweb.ru.

Процесс проверки домена может продолжаться до 24 часов.

Примечание. Если вам не нужен сайт, но вы хотите иметь доменную почту, это можно сделать. Вместо подтверждения собственности на доменное имя нужно делегировать зарегистрированный домен в доверительное управление Яндексу. Справа от кнопки “Подключить домен” находится ссылка “Делегировать домен”. Если вы последуете по этому пути – дальнейшая настройка почты не потребуется, все будет сделано автоматически.

Порядок настройки MX-записи на хостинге Sweb.ru

После того, как Яндекс проверил ваши права на домен, можно приступать к настройке почтового шлюза – чтобы отныне ваша корреспонденция проходила через почтовые сервера Яндекса, а не какие другие.

На странице https://mcp.sweb.ru/ авторизуйтесь в вашем аккаунте.

Зайдите в панель Управления записями DNS.

Удалите прежние данные MX.

Заполните поля формы MX новыми параметрами

Приоритет – 10

Значение – mx.yandex.net

Процесс обновления записей MX может длиться трех суток.

Вот и все. Теперь вы можете войти в почтовый интерфейс Яндекса, создавать новые почтовые ящики на своем домене и обмениваться корреспонденцией с корпоративными адресами.



