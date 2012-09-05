Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Как сохранить букет из роз в домашних условиях: советы и способы




Как сохранить букет из роз в домашних условиях: советы и способы
18 Января 2019

Как красиво, когда дома или в офисе на рабочем столе в вазе стоит красивый букет из роз, который истончает приятный аромат и радует ярким видом. Но со временем цветы начинают вянуть, увядать и портится, и это негативно отражается на внешнем виде композиции. Но ведь можно продлить срок службы букета, чтобы он смог длительное время радовать красотой и благоуханием. Существует несколько полезных способов сохранения свежести роз, которые можно применять в домашних условиях.


Проведение правильной обрезки

Выполнение правильной обрезки стеблей позволит продлить красоту букета из роз. Перед тем как помещать букет в вазу стоит убедиться, что в ней вода как можно дольше оставалась в свежем состоянии. Именно по этой причине стоит убрать ту часть листьев с стеблей, которая будет пребывать в воде.

Опытные флористы рекомендуют сделать обрезку стеблей, это возобновит полноценный процесс цветов и поглощения стеблями воды. Обычно при продаже букеты длительное время находятся в специальных растворах, поэтому область среза часто пересыхает.

А уже после покупки многие сразу помещают цветы в вазу с водой и надеются, что они будут длительное время стоять и радовать красотой, но уже на следующий день они начинают увядать, осыпаться. Чтобы это предотвратить и сохранить надолго внешнюю красоту цветочных композиций, необходимо срезать подсохшие срезы на 2-3 см.

Несколько полезных рекомендации по правильному срезанию:

  • срезание стоит выполнять под углом, это обеспечит полноценно поступление питательных веществ при нахождении цветов в воде;
  • срезы на стеблях можно разделить на 4 части. Это улучшит поглощение воды цветком;
  • обрезку стебля стоит выполнять под водой, это предотвратит проникновение в цветок воздуха и увеличит его срок жизни.


Несколько полезных способов для продления срока службы роз

Розы являются капризными цветками, которые реагируют на изменение температуры воды, влажности воздуха и другим внешним факторам. Но имеется несколько полезных хитростей, которые смогут увеличить срок жизни цветочных букетов в домашних условиях.

К популярным способам относят:

  • аспирин. Данное средство следует добавлять в воду, оно ее обеззараживает и продлевает срок службы цветов. На 1 литр воды добавляется одна таблетка препарата. Ее требуется тщательно размешать до полного растворения;
  • сахар и уксус. Это универсальный питательный коктейль. На литр воды добавляется 1 ст.ложка смеси;
  • отбеливатель. Розы на продажу обычно выращивают с использованием химических веществ. Поэтому добавление нескольких капель белизны в вазу с водой сможет продлить срок службы букета;
  • водка. Предотвращает гниение, оказывает уничтожающее воздействие на микробы. На вазу достаточно будет несколько ложек.

Раз в несколько дней необходимоменять воду в вазе. Дополнительно в нее стоит добавлять питательные компоненты. Обязательно тщательно промывайте вазу с использованием пищевой соды.

Дополнительно свежие цветы в вазе требуется регулярно опрыскивать. Для этого в пульверизатор следует налить обычную чистую воду. Опрыскивать стоит только стебли, старайтесь не попадать на бутоны. Иначе после данной процедуры на лепестках образуются некрасивые пятна, гниль. Данную процедуру стоит проводить утром и вечером.

Если вы решили приобрести букет, то вам обязательно нужно знать варианты продления его срока жизни. Вышеперечисленные советы и способы смогут сохранить красоту и яркость цветочной композиции. Проделать вы их можете самостоятельно в домашних условиях, они не требуют опыта и специальных знаний.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Недорогая доставка цветов в Дн... - . (+133)
Флорист Экспресс... - . (+149)
Доставка цветов - вырази свои ... - . (+252)
Flowers Retail - . (+323)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - Вчера
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке