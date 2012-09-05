Как красиво, когда дома или в офисе на рабочем столе в вазе стоит красивый букет из роз, который истончает приятный аромат и радует ярким видом. Но со временем цветы начинают вянуть, увядать и портится, и это негативно отражается на внешнем виде композиции. Но ведь можно продлить срок службы букета, чтобы он смог длительное время радовать красотой и благоуханием. Существует несколько полезных способов сохранения свежести роз, которые можно применять в домашних условиях.





Проведение правильной обрезки

Выполнение правильной обрезки стеблей позволит продлить красоту букета из роз. Перед тем как помещать букет в вазу стоит убедиться, что в ней вода как можно дольше оставалась в свежем состоянии. Именно по этой причине стоит убрать ту часть листьев с стеблей, которая будет пребывать в воде.

Опытные флористы рекомендуют сделать обрезку стеблей, это возобновит полноценный процесс цветов и поглощения стеблями воды. Обычно при продаже букеты длительное время находятся в специальных растворах, поэтому область среза часто пересыхает.

А уже после покупки многие сразу помещают цветы в вазу с водой и надеются, что они будут длительное время стоять и радовать красотой, но уже на следующий день они начинают увядать, осыпаться. Чтобы это предотвратить и сохранить надолго внешнюю красоту цветочных композиций, необходимо срезать подсохшие срезы на 2-3 см.

Несколько полезных рекомендации по правильному срезанию:

срезание стоит выполнять под углом, это обеспечит полноценно поступление питательных веществ при нахождении цветов в воде;

срезы на стеблях можно разделить на 4 части. Это улучшит поглощение воды цветком;

обрезку стебля стоит выполнять под водой, это предотвратит проникновение в цветок воздуха и увеличит его срок жизни.





Несколько полезных способов для продления срока службы роз

Розы являются капризными цветками, которые реагируют на изменение температуры воды, влажности воздуха и другим внешним факторам. Но имеется несколько полезных хитростей, которые смогут увеличить срок жизни цветочных букетов в домашних условиях.

К популярным способам относят:

аспирин. Данное средство следует добавлять в воду, оно ее обеззараживает и продлевает срок службы цветов. На 1 литр воды добавляется одна таблетка препарата. Ее требуется тщательно размешать до полного растворения;

сахар и уксус. Это универсальный питательный коктейль. На литр воды добавляется 1 ст.ложка смеси;

отбеливатель. Розы на продажу обычно выращивают с использованием химических веществ. Поэтому добавление нескольких капель белизны в вазу с водой сможет продлить срок службы букета;

водка. Предотвращает гниение, оказывает уничтожающее воздействие на микробы. На вазу достаточно будет несколько ложек.

Раз в несколько дней необходимоменять воду в вазе. Дополнительно в нее стоит добавлять питательные компоненты. Обязательно тщательно промывайте вазу с использованием пищевой соды.

Дополнительно свежие цветы в вазе требуется регулярно опрыскивать. Для этого в пульверизатор следует налить обычную чистую воду. Опрыскивать стоит только стебли, старайтесь не попадать на бутоны. Иначе после данной процедуры на лепестках образуются некрасивые пятна, гниль. Данную процедуру стоит проводить утром и вечером.

Если вы решили приобрести букет, то вам обязательно нужно знать варианты продления его срока жизни. Вышеперечисленные советы и способы смогут сохранить красоту и яркость цветочной композиции. Проделать вы их можете самостоятельно в домашних условиях, они не требуют опыта и специальных знаний.



