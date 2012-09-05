Получение денежных средств с заблокированной кредитки

Если вы все-таки попали в ситуацию, когда ваша кредитная карта заблокирована, то получить денежные средства по ней можно только в отделении банка. Обратившись за помощью к сотрудникам финансового учреждения, клиента должны проинформировать о том, почему кредитка была заблокирована, при необходимости надо подать заявление и в кассе получить денежные средства. Не забудьте, что с собой в обязательном порядке стоит иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий вашу личность. Кроме этого, вы также можете получить кредит залог авто наличные для решения своих финансовых проблем.

Не забывайте, что при появлении задолженности по кредиту, банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и в дальнейшем прекратить с вами сотрудничество. Так что не забывайте своевременно погашать кредит, тогда никакая блокировка вам не грозит.





Какие проценты ожидают клиентов

Сегодня при оформлении кредитных предложений банк взимает 25% годовых, притом, что дополнительно предусмотрен льготный период 55 дней. Если вы воспользовались займовыми средствами и в данный период погасили кредит, то вам не придется оплачивать проценты.

Если вы желаете получить кредит наличными деньгами, то банк может установить процентную ставку на уровне 33% годовых.

Также предусмотрены различные комиссионные выплаты при снятии наличных средств с кредитной карты, которые составляют около 3% за каждый перевод и единовременная плата в размере 290 рублей. Если же вам нужен банк официальный сайт кредит наличными получить который всегда можно легко и просто.

При погашении займа предусмотрена минимальная ставка платежа в размере 600 рублей. Если вы в срок не успели погасить лимит, то придется столкнуться с выписанным штрафом и ежедневной процентной ставки в размере 0,02%.

Несмотря на подобные «драконовские меры» кредитная карта Тинькофф пользуется большой популярностью среди потребителей, а большой выбор кредитных предложений выделяет их из многочисленных подобных решений других финансовых институтов и делает самым выгодным и лучшим.

При оформлении данной кредитной карты рассмотрение заявки происходит в кратчайшие сроки, необходим минимальный пакет документов. Многие банки предоставляют льготное кредитование для клиентов своего банка с хорошей кредитной историей.

Данные карты приходятся в разных формах. Понимание различий, плюсов и минусов поможет определиться с тем, что будет лучше в конкретном случае. Несмотря на множество преимуществ данной карты, есть один существенный минус, такая карта увеличивает шансы на получение плохой кредитной истории.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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