Рекламные флажки из бумаги необязательно покупать в специализированной компании. Вы сможете изготовить эти симпатичные изделия самостоятельно, соблюдая элементарный алгоритм действий. Конечно, если нужна продающая рекламная продукция с логотипом, лучше обратиться в профессиональную компанию. Например, на сайт https://www.hemulart.ru/flazhki.html. Здесь изготавливают флажки высокого качества.

Что нужно для изготовления?

Первый этап подготовительный. Чтобы создать рекламные флажки собственными силами, вам понадобятся:

листы бумаги (предпочтительный формат – А4);

канцелярский клей-карандаш;

ножницы;

принтер (если не собираетесь распечатывать, скажем, лого компании, можно обойтись цветными карандашами или фломастерами).

Рассчитать количество бумаги для создания рекламной продукции довольно просто. Исходите из того, что из одного листа можно сделать флажок. И учтите, что он с двух сторон должен быть чистым. Здесь не допускается экономия. Все-таки будут видны обе стороны флажка. И рекламная кампания будет провалена, если одна из частей будет исписана.

Пять простых шагов

Теперь подробнее об этапах изготовления рекламных флажков. Давайте сразу оговоримся: для проведения масштабной кампании они не подойдут. Они скорее нужны для внутреннего пользования, во время проведения какой-то акции. Если вы хотите привлекать и удержать клиентов, необходимо заказывать продукцию у профессионалов. Они изготавливают флажки по новым технологиям, размещают креативную информацию, элегантное лого. В общем, их рекламная кампания гарантированно будет успешной.

Вот пять шагов, которые нужно совершить для изготовления флажков собственными силами:

Сложите лист пополам (линия изгиба идет параллельно длинной стороне). Разрежьте бумагу на две части. Первая будет служить флагштоком, а вторая – непосредственно полотном. Сложите импровизированное рекламное изделие пополам, на этот раз линия изгиба будет вдоль короткой стороны. На этом же этапе можно нанести изображение, если не распечатали его ранее. Сделайте флагшток. Для этого скрутите вторую половину листа, предварительно промазав внутреннюю сторону клеем. Так вы защитите изделие от разворачивания. Намажьте клеем листок для флага (вдоль линии изгиба), а затем заверните в нее флагшток, который был изготовлен ранее.

Создание простейшего рекламного флажка займет у вас 5-10 минут времени. Советуем сделать для начала несколько пробных моделей. Как только вы приноровитесь, и ваши изделия будут выглядеть красиво, можно изготовить целую партию, например, для установки в кабинетах работников.

А вот крупные флаги из ткани создать собственными силами не получится. Не стоит даже пытаться! Заказать продукцию можно на сайте https://www.hemulart.ru/fagi-rf.html. Здесь предложат производство полотна из различных материалов. Так же заказчики могут подобрать оптимальный размер флага, а также купить качественный флагшток, в том числе с механизмом поднятия и опускания.



