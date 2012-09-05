Любой водитель желает, чтоб его авто выглядело красиво и эксклюзивно. Для этого существует большой спектр дизайнерских возможностей. Каждый на свое желание и вкус дополняет элементы к экстерьеру и интерьеру авто, делая аэрографию на капоте крыльях, дверях, и других частях кузова, не оставляя без внимания и салон. Некоторые же автовладельцы красят, обновляют и улучшают и делают особенный внешний вид колесных дисков.

Окрашивание колесных дисков может быть сделано и по другим причинам, таким как: изношенный внешний вид по причине длительного процесса эксплуатации, с целью устранения внешних дефектов, сварочных швов, полученных в результате ремонта трещин дисков, наличие вмятин, царапин и другое.





Выполняется покраска двумя способами:

1. Воспользоваться услугами профессионалов со специальным оборудованием, для окраски в специальных условиях методом покрытия краской порошкового типа.

2. Самостоятельно выполнить покраску, применяя акриловую краску.





Само собой: выполнение работ по покраске в обстановке и с применением специального оборудования в профильном сервисном центре предоставит идеальный результат, но не всякий владелец автомобиля позволит себе такие услуги ввиду материального положения и возможности. Но между тем самостоятельно покраску в гаражных условиях легко сможет сделать каждый, кто богат знаниями, предварительно изучив рекомендации и правила покраски автомобильных дисков. Для выполнения работы не обязательно владеть специальными навыками и иметь в этой области проявить терпение, потому как подход к работе должен быть аккуратным, а сама работа требует кропотливости.





Необходимые инструменты и материал



Для того, чтобы выполнить качественную окраску дисков автомобиля нужно подготовить:





Наждачная бумага, необходимо приобрести до 4 листов крупной и мелкой зернистости. Удобнее станет в том случае когда она уже подготовлена для крепления к шлифовальному кругу который монтируется в оборудование для сверления (дрель).





Пару рулонов скотча (малярный) средней ширины.

Краска (больше рекомендуется акриловая) около 4 баллонов, можно разных цветовых вариантов, если присутствует желание произвести необычный тюнинг.





Акриловая грунтовка - два баллона.

Баллон с автомобильным лаком, для выполнения наружной работы.





Средство для защиты органов дыхания.





Растворитель краски и тряпки для обезжиривания окрашиваемой поверхности и удаления пятен.





Палитра выбора цветов акриловой краски - гораздо больше, чем выбор порошковой. На выполнение работы требуется до шести дней, все зависит от характеристик краски, грунтовки и условий в которых будет выполняться работа.





Этапы проведения работ для хорошего результата окраски



Перед выполнением работы по окраске необходимо обязательно внимательно выполнять последовательность. Сама работа включает несколько этапов:

Вначале проверить ровная ли поверхность диска

Запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Обратить внимание: при приобретении лакокрасочных и грунтовочных материалов рекомендуется, чтоб все компоненты были одного изготовителя. Выполнение этих условий дает гарантию их совместимости, что означает что все компоненты отлично подойдут.





Перед началом работы необходимо хорошо вымыть диски. Для достижения отличного результата мойки стоит использовать моющее средство с щеткой, и водой под давлением, эти действия избавят от всякой грязи в труднодоступных местах. После необходимо высушить их и продуть. После уже чистые диски нужно обезжирить поверхность растворителем, и дать время чтоб диски высохли.





Потом как диски высушены и обезжирены, можно приниматься за их грунтовку, великолепный результат получится если нанести грунт тремя слоями. После уложенного слоя нужно выделять время для высыхания.





После проделанной процедуры можно переходить к окраске. Наносить ее нужно слоем за слоем, при этом после каждого нанесенного слоя давать поверхности сохнуть. В случае не снятия крышки, при покраске диска на колесе в полном сборе (что делать не желательно) резиновую часть нужно закрыть пленкой или другим клеящемся материалом (скотчем).





Малярный скотч может пригодиться для окраски одного диска в разные цвета. Он нужен для выкладывания нужного узора, после этого краску можно наносить как по трафарету. Делается это аккуратно дабы избежать размазывания границы поверхностей.





Когда вся работа выполнена, диски окрашены по вкусу, в один тон или несколькими цветовыми вариантами, после достижения полного высыхания, поверхности дисков обрабатывают лаком. Проводится это в целях сохранения и придаче нанесенным слоям краски надежного и крепкого эффекта. После того как нанесен лак, диски должны высушится в течение суток и не менее. Потом на них можно бортировать шины и собранные колеса ставить на машину.





Чтоб не навредить здоровью, необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания, та как краска, пыль от очистки дисков, испарения лакокрасочных компонентов при выполнении работ, может попасть в бронхо-легочную систему, что может нанести вред здоровью.



