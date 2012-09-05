Компания Honda занимает лидирующие место на рынке производителей мото-, садовой и сельскохозяйственной техники, а также силового оборудования. Бензиновые моторы разных моделей успели старательно скопировать ряд китайских производителей, ведь под брендом выпускаются двигатели общего назначения, которые подходят почти для любой техники.





Главные преимущества линейки GX

Серия включает в себя 9 одноцилиндровых моделей с разным рабочим объемом от 98 до 389см.куб и три 2-х цилиндровых моторов большего объема. Линейка GX-профессиональных агрегатов представлена одно- и двухцилиндровыми двигателями с горизонтальным валом отбора мощности общего назначения, которые используются в тяжелых условиях при любых климатических зонах. Моторы OHV и OHCотличаются высоким КПД, эффективным сгоранием топлива и малыми габаритами.

К особенностям двигателей Honda серии GX можно отнести:

Уникальную конструкцию с лучшим соотношением рабочего объема цилиндра и мощности мотора.

Надежность и долгий срок работы комплектующих деталей.

Отличные показатели экономичности среди остальных представителей этого класса.

Технология GX обеспечивает экологичность агрегата.

Доступность расходников и запчастей.

Низкое потребление топлива и масла.

Помимо этого, следует выделить малые размеры, легкость агрегата, современный дизайн. Все эти преимущества стали возможными за счет верхнего размещения клапанов OHV и особого строения распредвала.

Кстати, просмотреть весь ассортиметр продукции вы можете вот в этом разделе магазина gensp.ru.





Разбираемся в маркировке моторов Honda

Весь модельный ряд получил буквенно-цифровые обозначения, помимо номера и серии. Для того чтобы понять, что к чему, возьмем для сравнения двигатель GX(V)160UT1 QXE4 OH. Первые 2-3 буквы означают месторасположение вала. Допустим, GX показывает, что эта деталь монтируется горизонтальным, GXV – вертикальным способом.

Значение GC/GCV говорит пользователю о том, что OHC устройства для бытового пользования. Уже линейка GX/GXV получила профессиональные OHV либо OHC моторы. Следующие цифры (на нашем примере это 160) говорят о рабочем объеме движка в куб. сантиметрах.

Последующие данные UT1 расшифровываются так:

U – это universal тип двигателя для США, Канады, Австралии и стран Европы.

T1 говорит о заводском идентификаторе.

Другие буквы помогают уточнить, какой же вал поставили в агрегат на заводе «Хонда»:

S означает прямой, метрический, измеряется в миллиметрах;

H поступает в продажу с 1/6 редуктором, но без датчика масла;

L идет с 1/2 редуктором;

Q – прямой, параметр исчисляется в дюймах;

R показывает, что двигатель получил 1:2 редуктор и сцепление;

W выпущен с наружной резьбой;

V – конический.

Дополнительно есть маркировка, которая помогает понять дополнительную полезную информацию о самом двигателе. Значение идентификаторов помогают узнать потребителям о наличии особенностей у моторов Honda:

C покажет, что двигатель оснащен циклонным воздушным фильтром.

X означает, что движок получил датчик масла.

E – электростартер.

Обозначение M говорит о встроенном фильтре масляного типа.

Иные данные подскажут спецификацию моторов. Цифра «4» - для Европы, если идет «2», то это для США. В самом конце показывает оттенок агрегата. R8 (OH) говорит о том, что устройство окрашено в красный, а NH1 (SD) – в черные цвета. Часто в полном обозначении есть маркировка, помогающая определить число верхних распределительных валов: для значения DOHC – это два, SOHC – один.



