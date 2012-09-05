Как различить зимние шины от летних

Шины — это один из ключевых элементов безопасности и комфорта автомобиля. Однако многие автовладельцы, особенно новички, сталкиваются с вопросом: как отличить зимние от летних? Неправильный выбор может привести к ухудшению управляемости, увеличению тормозного пути и даже аварийным ситуациям.

1. Рисунок протектора

Один из самых очевидных способов отличить летние шины от зимних — это посмотреть на рисунок протектора.

Зимние: Имеют более глубокий и агрессивный рисунок протектора. Наличие большого количества ламелей (мелких прорезей), которые улучшают сцепление на снегу и льду. Широкие дренажные канавки для эффективного отвода воды, снега и грязи.

Летние: Рисунок протектора менее глубокий и более сглаженный. Ламели либо отсутствуют, либо их меньше, так как они не нужны для сцепления на сухой дороге. Узкие дренажные канавки, предназначенные в основном для отвода воды.



2. Состав резины

Материал, из которого изготовлены шины, также отличается в зависимости от сезона.

Зимние: Изготовлены из более мягкой резины, которая сохраняет эластичность даже при низких температурах. Содержат специальные добавки, которые предотвращают затвердевание на морозе.

Летние: Изготовлены из более жесткой резины, которая устойчива к высоким температурам и износу. Состав резины оптимизирован для сцепления на сухой и мокрой дороге в теплое время года.



3. Маркировка

Производители шин всегда указывают сезонность на боковине покрышки. Вот основные маркировки, на которые стоит обратить внимание:

Зимние: Символ снежинки или горы (3PMSF — Three Peak Mountain Snowflake) указывает на то, что шина предназначена для использования в зимних условиях. Маркировка M+S (Mud + Snow) также часто встречается на зимних шинах, хотя она может быть и на всесезонных.

Летние: Не имеют специальных зимних маркировок. Могут быть обозначены как Summer или иметь пиктограмму солнца.



4. Форма и размер ламелей

Ламели — это мелкие прорези в протекторе, которые играют важную роль в сцеплении с дорогой.

Зимние: Ламели более глубокие и частые. Имеют сложную форму (например, зигзагообразную), что улучшает сцепление на снегу и льду.

Летние: Ламели либо отсутствуют, либо их меньше. Если ламели есть, они более простые и не такие глубокие.



5. Глубина протектора

Глубина протектора также может помочь отличить зимние шины от летних.

Зимние: Имеют более глубокий протектор (обычно 8-10 мм), чтобы обеспечивать сцепление на снегу и льду. Часто оснащены индикаторами износа, которые показывают, когда шина достигла минимальной допустимой глубины.

Летние: Протектор менее глубокий (обычно 6-8 мм). Индикаторы износа также присутствуют, но минимальная глубина протектора для летних составляет 1,6 мм.



6. Шипы

Некоторые зимние шины оснащены шипами для улучшения сцепления на льду. Если вы видите металлические шипы на протекторе, это точно зимняя. Однако не все зимние шипованные — существуют и фрикционные (нешипованные) модели, которые также предназначены для зимних условий.

7. Тест на гибкость

Если у вас есть сомнения, можно провести простой тест на гибкость:

Зимние: Более мягкие и эластичные даже при низких температурах. Если попытаться согнуть край протектора, он легко поддается.

Летние: Более жесткие, особенно на холоде. Согнуть край протектора сложнее.



8. Назначение и условия эксплуатации

Зимние и летние шины разработаны для разных условий эксплуатации:

Зимние: Оптимизированы для низких температур, снега, льда и слякоти. Обеспечивают лучшее сцепление и управляемость в зимних условиях.

Летние: Предназначены для сухой и мокрой дороги в теплое время года. Обеспечивают низкий уровень шума, комфорт и экономичность.



9. Всесезонные шины

Отдельно стоит упомянуть всесезонные шины, которые сочетают в себе характеристики зимних и летних. Они маркируются как All-Season или имеют символы M+S. Однако такие шины не обеспечивают такого же уровня сцепления, как специализированные зимние или летние, и подходят только для регионов с мягким климатом.