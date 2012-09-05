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Как распознать легальный игровой зал с автоматами онлайн!?
28 Июня 2017
Как найти честный сайт при выборе игровых автоматов?

Азартные игры уже давно стали популярным онлайн развлечением, потеснив нелегальные залы на городских улицах. Количество сайтов с игровым софтом регулярно растет, что провоцирует появление сайтов, имитирующих игровой, которые нужны исключительно для осуществления мошеннических схем. Новичкам сложно распознать уловку, попадая в онлайн казино. Опытные обманщики делают все возможное, чтобы визуально невозможно было понять, что пользователь оказался на поддельном сайте. Тем не менее, способы вычислить недоброжелателей есть, и следуя нехитрым правилам подбора игорного клуба, не попасть на удочку аферистов вполне реально.



Особенности легальных онлайн казино

Самым простым способом идентификации легального игорного клуба является изучение его доменного имени. В сети существуют сервисы, которые дают возможность только по адресу сайта узнать следующую информацию:

·         Дата регистрации;

·         Статистика посещений;

·         Месторасположение сервера с сайтом;

·         Наличие официальной регистрации игрового заведения.

Изучив эти данные, даже новичок сможет играть на деньги в игровые автоматы и сможет разобраться будут ли безопасными его финансовые операции, ввод и вывод средств с депозита.

Визуальная составляющая клуба с азартными играми тоже считается очень важным моментом. Наверняка, у вас есть свое представление о том, как должен выглядеть сайт с настоящими игровыми автоматами. При этом регулярное посещение сайтов сети дает возможность понять, где дизайн делали на скорую руку, а где ресурс старались создать качественно и для длительной работы. Казино мимы не обращают особого внимания на свой внешний вид. Их основная задача получить личные данные пользователя и забрать его деньги под видом проигрыша на игровом автомате. Соответственно, оформление таких сайтов очень сильно «хромает» и для того, чтобы заметить погрешности даже не придется всматриваться в интерфейс. 


Фейковые отзывы

Многие новички, которые приходят в игровое казино перед регистрацией начинают читать отзывы других пользователей сайта. Это не самый лучший способ получить достоверную информацию о игровом клубе, потому что большинство отзывов несут в себе рекламный характер и попросту куплены или говоря современным языком «фейковые». Чтобы не попасться на ложный отзыв их стоит читать только на независимых форумах где реальные игроки делятся своим мнением и опытом.


Константин

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