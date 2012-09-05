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Самым простым способом идентификации легального игорного клуба является изучение его доменного имени. В сети существуют сервисы, которые дают возможность только по адресу сайта узнать следующую информацию:

· Дата регистрации;

· Статистика посещений;

· Месторасположение сервера с сайтом;

· Наличие официальной регистрации игрового заведения.

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