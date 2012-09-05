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Как правильно совершать ставки?

Чтобы сделать ставку, требуется подобрать правильное 1xbet зеркало рабочее и выбрать событие, которое интересует пользователя. После чего следует нажать на коэффициент, который находится с этим событием. После нажатия игроку будет отправлен купон. Именно здесь пользователи указывают свою ставку, сколько хотят поставить денег и проводят сделку.

Если же делать экспресс ставку, то тут уже требуется взять несколько разных событий, после чего они заносятся в один купон. Возле каждого необходимо выбрать коэффициент, на который желает поставить пользователь.

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