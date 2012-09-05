Сочи — это один из самых популярных курортов России, расположенный на побережье Чёрного моря. Этот город идеально сочетает в себе богатую природу, развитую инфраструктуру, исторические достопримечательности и возможности для активного, семейного или спокойного отдыха. Отдых в Сочи можно организовать так, чтобы каждый день приносил новые эмоции: от пляжного релакса до горных прогулок, от культурных экскурсий до развлечений в современном парке аттракционов.
Пляжный отдых: галька, солнце и море
Лето в Сочи — это, конечно же, пляжи. Основная часть побережья покрыта галькой, но вода здесь чистая, а заход в море — пологий. Купальный сезон длится с мая по октябрь, а в особенно тёплые годы — даже дольше.
Среди популярных пляжей:
* Центральный пляж Сочи — многолюдное место с полным набором инфраструктуры: шезлонги, кафе, душевые и развлечения на воде.
* Пляжи в Адлере — современная зона отдыха рядом с Олимпийским парком, идеально подходит для семей с детьми.
* Имеретинская бухта — отличный выбор для тех, кто ищет более спокойный отдых и чистую воду.
Для уединённого отдыха можно отправиться в сторону Лоо, Хосты или Лазаревского, где меньше туристов и больше природы.
Активный отдых: в горах и на земле
Сочи уникален тем, что предлагает отдых не только у моря, но и в горах. Уже через час езды от побережья вы оказываетесь в совершенно другой атмосфере — прохладной, свежей и горной.
* Красная Поляна — центр горного туризма. Зимой здесь катаются на лыжах и сноуборде, а летом — отправляются в походы, берут велосипеды напрокат, поднимаются по канатной дороге на вершины с живописными видами.
* Агурские водопады и Орлиные скалы — маршрут для лёгкого треккинга. Здесь можно отдохнуть у водопада, сделать красивые фото и подняться на смотровую площадку.
* Национальный парк и 33 водопада — отличное место для знакомства с местной природой. Поход можно совместить с пикником и купанием в прохладной воде.
Достопримечательности и экскурсии
В Сочи есть чем заняться и за пределами пляжа. История города, его архитектура и культурная жизнь могут приятно удивить.
* Сталинская дача — резиденция вождя с оригинальной мебелью и атмосферой 30-40-х годов XX века.
* Дендрарий — огромный ботанический сад, где собраны растения со всего мира. Особенно красиво здесь весной и осенью.
* Зимний театр и Художественный музей — для тех, кто интересуется культурой и хочет прикоснуться к искусству.
Также стоит заглянуть в Олимпийский парк, где можно увидеть стадионы и сооружения, построенные к Зимним Олимпийским играм 2014 года. Вечером здесь проходит красочное шоу поющих фонтанов.
Развлечения для всей семьи
Сочи отлично подходит для отдыха с детьми. Вот несколько мест, которые стоит посетить:
* Сочи Парк — тематический парк развлечений, построенный по мотивам русских сказок. Здесь есть аттракционы для всех возрастов, шоу-программы и кафе.
* Океанариум и дельфинарий в Адлере — возможность увидеть морских обитателей вблизи.
* Skypark AJ Hackett — экстремальный парк с подвесными мостами, зиплайнами и одним из самых высоких банджи в мире.
Где остановиться
Выбор жилья в Сочи огромен: от дорогих отелей с видом на море до бюджетных хостелов и частных квартир. Если постараться, можно найти отели в центре сочи недорогие. Всё зависит от вашего бюджета и предпочтений.
Основные районы:
* Центр Сочи — удобно для тех, кто хочет быть ближе к достопримечательностям и городской жизни.
* Адлер — ближе к аэропорту и пляжам, хорошо подойдёт для отдыха с детьми.
* Красная Поляна — для тех, кто планирует проводить время в горах.
Вкус Сочи: что попробовать
Сочинская кухня — это смесь кавказских и черноморских вкусов. Обязательно попробуйте:
* Хачапури по-аджарски,
* Шашлык,
* Долму,
* Чурчхелу,
* Домашнее вино и настойки.
Местные рынки — отличное место для покупки свежих фруктов, мёда, специй и сувениров.
Полезные советы туристам
1. Бронируйте жильё заранее, особенно в июле и августе.
2. Не забывайте солнцезащитный крем, головной убор и воду — летом здесь очень жарко.
3. Пользуйтесь такси или общественным транспортом, чтобы избежать пробок и проблем с парковкой.
4. Планируйте маршруты заранее — в Сочи много интересного, но расстояния между локациями бывают значительными.
Отдых в Сочи — это отличная возможность совместить море и горы, активность и релакс, природу и городскую жизнь. Этот курорт умеет удивлять: здесь каждый день может быть не похож на предыдущий. Главное — заранее определиться с приоритетами и спланировать маршрут, чтобы провести время максимально насыщенно и с удовольствием.