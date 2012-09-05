Сочи — это один из самых популярных курортов России, расположенный на побережье Чёрного моря. Этот город идеально сочетает в себе богатую природу, развитую инфраструктуру, исторические достопримечательности и возможности для активного, семейного или спокойного отдыха. Отдых в Сочи можно организовать так, чтобы каждый день приносил новые эмоции: от пляжного релакса до горных прогулок, от культурных экскурсий до развлечений в современном парке аттракционов.

Пляжный отдых: галька, солнце и море

Лето в Сочи — это, конечно же, пляжи. Основная часть побережья покрыта галькой, но вода здесь чистая, а заход в море — пологий. Купальный сезон длится с мая по октябрь, а в особенно тёплые годы — даже дольше.

Среди популярных пляжей:

* Центральный пляж Сочи — многолюдное место с полным набором инфраструктуры: шезлонги, кафе, душевые и развлечения на воде.

* Пляжи в Адлере — современная зона отдыха рядом с Олимпийским парком, идеально подходит для семей с детьми.

* Имеретинская бухта — отличный выбор для тех, кто ищет более спокойный отдых и чистую воду.

Для уединённого отдыха можно отправиться в сторону Лоо, Хосты или Лазаревского, где меньше туристов и больше природы.

Активный отдых: в горах и на земле

Сочи уникален тем, что предлагает отдых не только у моря, но и в горах. Уже через час езды от побережья вы оказываетесь в совершенно другой атмосфере — прохладной, свежей и горной.

* Красная Поляна — центр горного туризма. Зимой здесь катаются на лыжах и сноуборде, а летом — отправляются в походы, берут велосипеды напрокат, поднимаются по канатной дороге на вершины с живописными видами.

* Агурские водопады и Орлиные скалы — маршрут для лёгкого треккинга. Здесь можно отдохнуть у водопада, сделать красивые фото и подняться на смотровую площадку.

* Национальный парк и 33 водопада — отличное место для знакомства с местной природой. Поход можно совместить с пикником и купанием в прохладной воде.

Достопримечательности и экскурсии

В Сочи есть чем заняться и за пределами пляжа. История города, его архитектура и культурная жизнь могут приятно удивить.

* Сталинская дача — резиденция вождя с оригинальной мебелью и атмосферой 30-40-х годов XX века.

* Дендрарий — огромный ботанический сад, где собраны растения со всего мира. Особенно красиво здесь весной и осенью.

* Зимний театр и Художественный музей — для тех, кто интересуется культурой и хочет прикоснуться к искусству.

Также стоит заглянуть в Олимпийский парк, где можно увидеть стадионы и сооружения, построенные к Зимним Олимпийским играм 2014 года. Вечером здесь проходит красочное шоу поющих фонтанов.

Развлечения для всей семьи

Сочи отлично подходит для отдыха с детьми. Вот несколько мест, которые стоит посетить:

* Сочи Парк — тематический парк развлечений, построенный по мотивам русских сказок. Здесь есть аттракционы для всех возрастов, шоу-программы и кафе.

* Океанариум и дельфинарий в Адлере — возможность увидеть морских обитателей вблизи.

* Skypark AJ Hackett — экстремальный парк с подвесными мостами, зиплайнами и одним из самых высоких банджи в мире.

Где остановиться

Выбор жилья в Сочи огромен: от дорогих отелей с видом на море до бюджетных хостелов и частных квартир. Если постараться, можно найти отели в центре сочи недорогие. Всё зависит от вашего бюджета и предпочтений.

Основные районы:

* Центр Сочи — удобно для тех, кто хочет быть ближе к достопримечательностям и городской жизни.

* Адлер — ближе к аэропорту и пляжам, хорошо подойдёт для отдыха с детьми.

* Красная Поляна — для тех, кто планирует проводить время в горах.

Вкус Сочи: что попробовать

Сочинская кухня — это смесь кавказских и черноморских вкусов. Обязательно попробуйте:

* Хачапури по-аджарски,

* Шашлык,

* Долму,

* Чурчхелу,

* Домашнее вино и настойки.

Местные рынки — отличное место для покупки свежих фруктов, мёда, специй и сувениров.

Полезные советы туристам

1. Бронируйте жильё заранее, особенно в июле и августе.

2. Не забывайте солнцезащитный крем, головной убор и воду — летом здесь очень жарко.

3. Пользуйтесь такси или общественным транспортом, чтобы избежать пробок и проблем с парковкой.

4. Планируйте маршруты заранее — в Сочи много интересного, но расстояния между локациями бывают значительными.

Отдых в Сочи — это отличная возможность совместить море и горы, активность и релакс, природу и городскую жизнь. Этот курорт умеет удивлять: здесь каждый день может быть не похож на предыдущий. Главное — заранее определиться с приоритетами и спланировать маршрут, чтобы провести время максимально насыщенно и с удовольствием.



