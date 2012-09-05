Техническое обслуживание Volkswagen Passat CC

Техническое обслуживание автомобиля включает в себя широкий перечень мероприятий. Они направлены на предотвращение поломок, неожиданных отказов рабочих узлов авто. Регулярные ТО снижают расход топлива, минимизируют риски аварий и серьезных финансовых затрат, продлевают сроки службы автомобиля в целом. Для Passat CC обслуживание может проводиться с разными интервалами и бывает:

ежемесячным;

периодическим;

сезонным.

В особых условиях эксплуатации обслуживания рекомендовано проводить чаще. Речь об использовании техники на каменистых, болотистых грунтах.

Стандартный перечень работ по ТО включает операции ежедневного сервисного обслуживания, обязательную проверку люфтов руля, хода педалей, натяжения ремней привода. Рекомендовано сделать экспресс-диагностику систем и узлов автомобиля, протестировать, подтянуть крепеж на двигателе, КПП, тормозных механизмах, выполнить смазку деталей, все необходимые регулировки.

Сезонное обслуживание проводится дважды в год вместе с «переобувкой» транспортного средства к новому сезону. Также автовладельцы могут заменять летнее топливо на зимнее и наоборот. Рекомендовано сразу выполнить диагностику основных рабочих систем и узлов. Затраты на такие работы невысокие, а риски неожиданных поломок снижаются в десятки раз. Рекомендовано сделать защитную обработку от коррозии, поменять масло. Чтобы записаться на ТО Фольксваген, выберите сервисный центр. Делать это лучше всего по отзывам.

В сертифицированном сервисном центре предоставляют гарантию на услуги и расходники. Также вы можете сравнить цены в разных компаниях своего города.





Где можно пройти ТО

Услуги прохождения ТО предлагают специализированные сервисные центры. Вы можете обращаться на СТО авторизованного дилера или в любую другую компанию. Порядок цен, гарантийные обязательства могут различаться, так что рекомендуем провести анализ предложений рынка. Стоимость работ называется после диагностики, поскольку она зависит от объема предстоящих к выполнению операций.