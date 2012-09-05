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Как происходит выкуп автомобиля?
17 Апреля 2018

Такая услуга, как выкуп автомобиля, сегодня является достаточно популярной. Ведь таким образом можно всегда получить деньги – быстро и без особых хлопот. Конечно, можно всегда попробовать продать автомобиль и в частном порядке, но в этом случае потребуется пускаться в долгие поиски покупателя, самостоятельно заниматься оформлением документов… На все это потребуется время, деньги и нервы. В то время, как можно обратиться в специализированные фирмы, которые занимаются выкупом автомобилей, часто в любом состоянии.

При этом стоимость автомобиля называется оценщиком компании. Она берется не «с потолка», а на основании проведенной диагностики состояния транспортного средства, его марки, пробега, а также по некоторым другим данным.

Как правило, на данную процедуру не уходит больше получаса, а часто и того меньше: ведь специализированные компании уже на этом, что называется, «собаку съели». Они располагают штатом опытных специалистов и профессиональным диагностическим оборудованием.

Есть компании, которые готовы принять автомобиль даже в аварийном или битом состоянии, но часто техническая исправность машины на момент покупки является непременным условием, так что следует заранее убедиться в том, что автомобиль хотя бы, что называется, на ходу.


Преимущества сотрудничества

Автовладелец приходит в выбранную компанию по скупке. Там:

  • Называется реальная стоимость транспортного средства;
  • Производится бесплатная диагностика машины;
  • Проверяются документы на автомобиль;
  • Покупатель сразу же получает деньги.

Кроме того, многие компании могут выкупить кредитное авто с полным погашением долга. Это также бывает крайне удобно и выгодно клиенту и позволяет совершить безопасную сделку в короткие сроки.


Список документов для выкупа

Для того, чтобы можно было без проблем продать свой б/у автомобиль, будет достаточно предъявить следующие документы:

  • Свидетельство о регистрации транспортного средства – в том случае, если автомобиль не был снят с учета;
  • ПТС;
  • Паспорт самого автовладельца;
  • Если продавец не является собственником авто, то потребуется предъявить еще и генеральную доверенность;
  • Сервисную книжку, либо иной документ, подтверждающий прохождение обязательного технического осмотра.

О наличии всех этих документов следует озаботиться заранее. В противном случае компания имеет право отказать в совершении сделки.

Источник: f91.ru


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тут были комменты. RIP!






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