Такая услуга, как выкуп автомобиля, сегодня является достаточно популярной. Ведь таким образом можно всегда получить деньги – быстро и без особых хлопот. Конечно, можно всегда попробовать продать автомобиль и в частном порядке, но в этом случае потребуется пускаться в долгие поиски покупателя, самостоятельно заниматься оформлением документов… На все это потребуется время, деньги и нервы. В то время, как можно обратиться в специализированные фирмы, которые занимаются выкупом автомобилей, часто в любом состоянии.
При этом стоимость автомобиля называется оценщиком компании. Она берется не «с потолка», а на основании проведенной диагностики состояния транспортного средства, его марки, пробега, а также по некоторым другим данным.
Как правило, на данную процедуру не уходит больше получаса, а часто и того меньше: ведь специализированные компании уже на этом, что называется, «собаку съели». Они располагают штатом опытных специалистов и профессиональным диагностическим оборудованием.
Есть компании, которые готовы принять автомобиль даже в аварийном или битом состоянии, но часто техническая исправность машины на момент покупки является непременным условием, так что следует заранее убедиться в том, что автомобиль хотя бы, что называется, на ходу.
Преимущества сотрудничества
Автовладелец приходит в выбранную компанию по скупке. Там:
- Называется реальная стоимость транспортного средства;
- Производится бесплатная диагностика машины;
- Проверяются документы на автомобиль;
- Покупатель сразу же получает деньги.
Кроме того, многие компании могут выкупить кредитное авто с полным погашением долга. Это также бывает крайне удобно и выгодно клиенту и позволяет совершить безопасную сделку в короткие сроки.
Список документов для выкупа
Для того, чтобы можно было без проблем продать свой б/у автомобиль, будет достаточно предъявить следующие документы:
- Свидетельство о регистрации транспортного средства – в том случае, если автомобиль не был снят с учета;
- ПТС;
- Паспорт самого автовладельца;
- Если продавец не является собственником авто, то потребуется предъявить еще и генеральную доверенность;
- Сервисную книжку, либо иной документ, подтверждающий прохождение обязательного технического осмотра.
О наличии всех этих документов следует озаботиться заранее. В противном случае компания имеет право отказать в совершении сделки.
Источник: f91.ru