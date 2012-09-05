Компания Fairprint предлагает вам заказать печать на футболках и другой одежде. Мы можем нанести логотип, надпись, принт рекламу или любой рисунок. Мы шьём футболки из 100% хлопка, поэтому изделия не только красивые, но и очень приятные к телу. Разработка логотипа или рисунка по требованиям заказчика – одна из возможностей, которые мы предоставляем. Выпускаемая продукция будет особенно интересной для таких клиентов:

Руководители компаний, которые хотят создать единый стиль в своей организации.

Владельцы магазинов брендовой и оригинальной одежды.

Частные лица, которые хотят преподнести родственнику полезный и уникальный подарок.

Творческие лица, которые постоянно ищут новые способы самовыражения.

Применяемые технологии и инновационное оборудование – возможность провести печать на текстиле быстро, качественно и недорого. Мы делаем как срочные, так и несрочные заказы, адаптируя ваши рисунки на ткани и воплощая в реальность самые смелые мечты.





Способы печати

Мы представляем разные методы печати на выбор:

Сублимация. Подходит для печати фото и многоцветных изображений больших размеров. Применяется в том случае, когда нужно нанести принт на светлые вещи.

Термотрансфер. Идеальный метод, когда нужно нанести фамилию, надпись, номер, одноцветный принт.

Шелкография. Этот способ печати – идеален, когда нужно произвести большую партию товара. При этом, по времени это займёт не так много.

Прямая печать. Применяется для печати фото и многоцветных изображений на разных вещах. В особенности, когда рисунок нужно нанести на тёмную материю.

Помимо всего прочего, мы также выпускаем футболки премиум класса, а также продаём приталенные изделия, в которых ваша фигура будет ещё более стройной. Для мужчин также очень большой выбор футболок и других вещей для повседневного гардероба.

Печать возможна на белых и цветных изделиях разной палитры. В любом случае, вы будете довольны результатом, если решите обратиться за помощью в компанию Fairprint.

Обратиться за печатью рисунков или логотипов можно в любое удобное время, используя для этого обратную связь на сайте или позвонив по телефону. Отправить рисунок или эскиз можно на почту или в любой мессенджер – не обязательно посещать компанию. Доставка и оплата также осуществляются любым, удобным для вас способом. Узнать подробности можно по ссылке https://fairprint.ru/pechat-na-futbolkah.



