Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Как происходит печать на футболках?




Как происходит печать на футболках?
8 Июня 2021

Компания Fairprint предлагает вам заказать печать на футболках и другой одежде. Мы можем нанести логотип, надпись, принт рекламу или любой рисунок. Мы шьём футболки из 100% хлопка, поэтому изделия не только красивые, но и очень приятные к телу. Разработка логотипа или рисунка по требованиям заказчика – одна из возможностей, которые мы предоставляем. Выпускаемая продукция будет особенно интересной для таких клиентов:

  • Руководители компаний, которые хотят создать единый стиль в своей организации.
  • Владельцы магазинов брендовой и оригинальной одежды.
  • Частные лица, которые хотят преподнести родственнику полезный и уникальный подарок.
  • Творческие лица, которые постоянно ищут новые способы самовыражения.

Применяемые технологии и инновационное оборудование – возможность провести печать на текстиле быстро, качественно и недорого. Мы делаем как срочные, так и несрочные заказы, адаптируя ваши рисунки на ткани и воплощая в реальность самые смелые мечты.


Способы печати

Мы представляем разные методы печати на выбор:

  • Сублимация. Подходит для печати фото и многоцветных изображений больших размеров. Применяется в том случае, когда нужно нанести принт на светлые вещи.
  • Термотрансфер. Идеальный метод, когда нужно нанести фамилию, надпись, номер, одноцветный принт.
  • Шелкография. Этот способ печати – идеален, когда нужно произвести большую партию товара. При этом, по времени это займёт не так много.
  • Прямая печать. Применяется для печати фото и многоцветных изображений на разных вещах. В особенности, когда рисунок нужно нанести на тёмную материю.

Помимо всего прочего, мы также выпускаем футболки премиум класса, а также продаём приталенные изделия, в которых ваша фигура будет ещё более стройной. Для мужчин также очень большой выбор футболок и других вещей для повседневного гардероба.

Печать возможна на белых и цветных изделиях разной палитры. В любом случае, вы будете довольны результатом, если решите обратиться за помощью в компанию Fairprint.

Обратиться за печатью рисунков или логотипов можно в любое удобное время, используя для этого обратную связь на сайте или позвонив по телефону. Отправить рисунок или эскиз можно на почту или в любой мессенджер – не обязательно посещать компанию. Доставка и оплата также осуществляются любым, удобным для вас способом. Узнать подробности можно по ссылке https://fairprint.ru/pechat-na-futbolkah.


.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке