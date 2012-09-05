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Как продать подержанный автомобиль?
23 Апреля 2018
Теги: авто

Ничто не является вечным. И автомобиль, который вы приобрели несколько лет назад, может в какой-то момент вам надоесть или выйти из строя. В этом случае встанет вопрос о его продаже. Конечно, в любой ситуации хочется реализовать свое транспортное средство как можно выгоднее. Но если авто побывало в аварии или заметно поизносилось, сделать это будет сложно. На какие только уловки не идут продавцы, чтобы дорого продать свою машину. Однако вопрос продажи является очень деликатным. Вот некоторые советы, которые уберегут вас от ошибки.

  1. Самым простым способом является продажа авто организации, в которой осуществляется скупка авто. Конечно, сумма выкупа в данном случае может быть не настолько большой, как вы планировали. Но зато вы получите ее гарантированно.
  2. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть поврежденное авто родным или друзьям. Это может сильно испортить ваши отношения.
  3. Продажа транспортного средства на авторынке является некоторой лотереей. То, что ваш автомобиль приобретут в ближайшее время, нет никакой гарантии. Зато вам придется заплатить за место на рынке. Так что в некоторых случаях гораздо разумнее использовать онлайн-площадки для продажи.

Как составить объявление?

  1. Найдите сайты, на которых размещаются объявления о подобных услугах.
  2. Перед тем, как приступить к составлению объявления, прочтите уже похожие. Посмотрите, сколько людей продают аналогичные модели, какую цену они на них устанавливают.
  3. Не стоит гнаться за очень высокой стоимостью. Установите ее на среднем уровне, желательно ниже, нежели у других продавцов. В этом случае вы быстрее продадите свой автомобиль.
  4. Составляя описание для собственной машины, не стоит скупиться на слова, также не следует указывать недостоверную информацию. Если покупатель приедет и не увидит обещанного нового салона, мощных динамиков, он не только откажется от покупки, но еще и нагрубит вам. А после этого еще и оставит плохой комментарий под вашим объявлением.

Обязательно прикладывайте к объявлению хорошую фотографию. Она должна быть качественная. Желательно, чтобы ваша машина была запечатлена со всех сторон.

Самостоятельная продажа автомобилей это хлопотное дело. Так что если вы хотите продать авто быстро, вам поможет выкуп авто СПб. В данном городе есть множество компаний, которые готовы оперативно и по выгодной цене выкупить ваш автомобиль в любом состоянии.


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тут были комменты. RIP!






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